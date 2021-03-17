【瑞通推介】投資者即市積極開好倉博大市反彈

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上月零售銷售和工業生產數據遜市場預期，加上投資者觀望聯儲局議息結果，道指隔晚收報32,825點，跌127點或0.39%。

恒指上日收報29,027點，升193點或0.67%，惟成交額按日跌20%。恒指周三(17日)早段曾跌逾200點，一度跌穿28,800點。恒指好倉(牛證及認購權證)周二(16日)淨流出逾1,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾110萬元，反映投資者略為看淡大市。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價29,600至29,699點。

投資者對騰訊控股有可能成為下一個金融監管目標的憂慮持續，騰訊周二升近2.5%至643.5元後乏力再上，盤中一度轉跌，全日微升0.4%，收630.5元，連日下跌後稍見喘定。騰訊將於下周三(24日)公布截至去年業績，券商預測集團非國際財務報告準則純利或按年增31%。另據報騰訊去年斥逾120億美元投資163家初創企業。騰訊周三早段跌逾1%，在630元以下徘徊。周二有約13億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，超過2,800萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾670萬元淨流出。

將於下周二(23日)公布業績的快手，取得中國男子籃球聯賽(CBA)直播權，另有券商指快手用戶龐大並正在增長，料今年在線廣告將取代實時串流，成為集團貢獻最大的業務。快手周二收復10天線和300元大關，收報302.8元，漲4.56%。周三早段大致靠穩，升逾3%至310元以上。逾760萬元在周二淨流出其好倉，淡倉同日則有逾70萬元淨流入。

市場觀望聯儲局議息會議對美債息走勢影響，滙豐控股周二全日走勢偏軟，收跌1.5%於45.8元，失守10天線。周三早段一度下試45元。周二有逾830萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾100萬元淨流出。

中國海洋石油有新油田投產，另據報馬來西亞國家石油公司與中海油簽備忘錄，加強全供應鏈合作。國際油價連日回軟，中海油周二受制10天線，盤中曾跌穿9元，收市跌幅收窄至0.55%，報9.07元。周三早段跌逾1%，再失9元關。中海油將於下周四(25日)公布業績。周二有約90萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄近10萬元淨流入。

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