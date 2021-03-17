【瑞通推介】投資者即市積極開好倉博大市反彈

2021年03月17日 11:38
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    瑞通認股證牛熊證銷售部：美國上月零售銷售和工業生產數據遜市場預期，加上投資者觀望聯儲局議息結果，道指隔晚收報32,825點，跌127點或0.39%。
    恒指上日收報29,027點，升193點或0.67%，惟成交額按日跌20%。恒指周三(17日)早段曾跌逾200點，一度跌穿28,800點。恒指好倉(牛證及認購權證)周二(16日)淨流出逾1,000萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾110萬元，反映投資者略為看淡大市。周二恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價29,600至29,699點。
    投資者對騰訊控股有可能成為下一個金融監管目標的憂慮持續，騰訊周二升近2.5%至643.5元後乏力再上，盤中一度轉跌，全日微升0.4%，收630.5元，連日下跌後稍見喘定。騰訊將於下周三(24日)公布截至去年業績，券商預測集團非國際財務報告準則純利或按年增31%。另據報騰訊去年斥逾120億美元投資163家初創企業。騰訊周三早段跌逾1%，在630元以下徘徊。周二有約13億元北水淨買入騰訊。輪證資金流方面，超過2,800萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾670萬元淨流出。
    將於下周二(23日)公布業績的快手，取得中國男子籃球聯賽(CBA)直播權，另有券商指快手用戶龐大並正在增長，料今年在線廣告將取代實時串流，成為集團貢獻最大的業務。快手周二收復10天線和300元大關，收報302.8元，漲4.56%。周三早段大致靠穩，升逾3%至310元以上。逾760萬元在周二淨流出其好倉，淡倉同日則有逾70萬元淨流入。
    市場觀望聯儲局議息會議對美債息走勢影響，滙豐控股周二全日走勢偏軟，收跌1.5%於45.8元，失守10天線。周三早段一度下試45元。周二有逾830萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾100萬元淨流出。
    中國海洋石油有新油田投產，另據報馬來西亞國家石油公司與中海油簽備忘錄，加強全供應鏈合作。國際油價連日回軟，中海油周二受制10天線，盤中曾跌穿9元，收市跌幅收窄至0.55%，報9.07元。周三早段跌逾1%，再失9元關。中海油將於下周四(25日)公布業績。周二有約90萬元淨流出其好倉，淡倉同日則錄近10萬元淨流入。
    瑞通相關認股證之選擇：
    恒指貼價、中年期購證(18405)，行使價30,000點，2021年9月到期，實際槓桿8.9倍。恒指輕微價外、中短期沽證(18412)，行使價27,600點，2021年8月到期，實際槓桿7.1倍。
    恒科貼價、中短期購證(28327)，行使價9,000元，2021年6月到期，實際槓桿6.4倍。輕微價外、中年期沽證(11017)，行使價7860元，2021年9月到期，實際槓桿3.6倍。
    騰訊輕微價外、中年期購證(11712)，行使價729.38元，2021年10月到期，實際槓桿5倍。輕微價外、中短期沽證(20153)，行使價566.28元，2021年6月到期，實際槓桿6.6倍。
    快手輕微價外、中短期購證(13107)，行使價333元，2021年9月到期，實際槓桿3.4倍。輕微價外、中短期沽證(22406)，行使價273.88元，2021年9月到期，實際槓桿2.7倍。
    滙豐輕微價外、中短期購證(19871)，行使價52.88元，2021年6月到期，實際槓桿10.6倍。價外、短期沽證(19817)，行使價37.98元，2021年5月到期，實際槓桿10.4倍。
    中海油輕微價外、中年期購證(13639)，行使價9.74元，2021年11月到期，實際槓桿4倍。價外、中年期沽證(27349)，行使價6.99元，2021年9月到期，實際槓桿4.6倍。
    小米輕微價外、中短期購證(27574)，行使價28.93元，2021年8月到期，實際槓桿4.3倍。輕微價外、中短期沽證(17277)，行使價23.88元，2021年8月到期，實際槓桿3.5倍。
    瑞通相關牛熊證之選擇：
    恒指牛證(69882)，收回價28,360點，槓桿比率39.4倍。N類熊證(56124)，收回價29,640點，槓桿比率36倍。
    恒科牛證(59181)，收回價8,000元，槓桿比率10.6倍。熊證(69884)，收回價9,090元，槓桿比率12.7倍。
    騰訊牛證(66844)，收回價592.38元，槓桿比率12倍。熊證(59309)，收回價658.88元，槓桿比率20.6倍。
    滙豐牛證(64079)，收回價43元，槓桿比率10.4倍。熊證(59349)，收回價48.88元，槓桿比率9.4倍。
    中海油牛證(51907)，收回價8.449元，槓桿比率11.3倍。熊證(53931)，收回價10.15元，槓桿比率5.1倍。
    小米牛證(59238)，收回價22.33元，槓桿比率5.3倍。熊證(56688)，收回價29.38元，槓桿比率7.4倍。
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