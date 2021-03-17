【高盛推介】快手績前可吼高槓桿購證
2021年03月17日 11:52
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高盛(亞洲)有限責任公司：快手周二(16日)重上300港元，收市升約4.6%，周三(17日)早段繼續上升，低見301元後發力反彈，高見317.4元。
快手將於下周二(23日)公布首次在港上市的業績，市場密切關注。此外，有券商指快手日活躍用戶達3.05億，料快手將繼續擴大用戶群及提升變現能力，料2020至2023年收入年均複合增長40%。該行給予快手「買入」投資評級，目標價382元。
觀察個股輪證資金流向，可見上周五(12日)及周一(15日)共錄得約1,050萬元資金流入認購證後，周二獲資金轉向沽出。
投資者如看好，可留意屬行使價315至380元間認購證中，槓桿最高的快手購證(13157)。高槓桿選擇可留意年期約5個月的快手購證(13128)。價外選擇可留意年期約5個月的低街貨快手購證(13710)。
快手購證13157，行使價368元，2021年8月10日到期，實際槓桿4.6倍，行使價315至380元間產品中，槓桿最高。
快手購證13128，行使價388元，2021年8月10日到期，實際槓桿4.8倍，高槓桿。
快手購證13710，行使價428元，2021年8月16日到期，實際槓桿5倍，價外、低街貨。
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