大酒店去年轉蝕19億元　料今年仍可能出現營運虧損

公司指出，股東應佔虧損包括物業估值虧損7.32億元及伊斯坦堡半島酒店及馬尼拉半島酒店的減值撥備3.29億元。此外，集團業績受到新冠肺炎疫情的嚴重影響，今年有多家酒店物業須長時間暫停營業。

期內，香港半島酒店收入6.03億元，跌45%；紐約半島酒店收入跌73%，至1.92億元；芝加哥半島酒店、曼谷半島酒店及馬尼拉半島酒店收入分別跌75、80及82%。

倫敦半島酒店、伊斯坦堡半島酒店以及仰光半島酒店的工程因受疫情對建築工人及供應鏈的影響而延遲，但倫敦半島酒店和伊斯坦堡半島酒店的興建仍能取得進展，並預期可於2022年開業。

香港市場方面，在2019及2020年初經歷嚴重的社會動盪和大規模示威活動，酒店業面對的形勢尤其嚴峻。由於集團的大部分盈利來自香港，集團不得不緊急實施全面節約成本和財務管理措施，包括減省員工薪酬及相關費用、存貨和其他營運費用，成本總計按年節約38%。

集團展望，雖然中國內地已開始從疫情中復甦，但疫情對集團營運所在的絕大部分國家仍繼續造成嚴重打擊。集團認為，除非新冠疫情出現重大轉機，在可見的未來，業務將繼續受到嚴重的不利影響，來年亦將繼續實施財務管理及嚴格的成本控制。集團雖致力控制成本，但疫情持續嚴重打擊旅遊業，集團在2021年仍可能出現營運虧損。

除疫情外，其他各種地緣政治不穩定也可能繼續影響集團的業務，包括中美貿易戰、英國脫歐的影響、泰國的社會動盪以及緬甸的政治局勢發展導致軍方宣布實施為期1年的緊急狀態。集團深切關注最近發生的暴力和動亂情況，並會考慮需要採取的即時行動，和繼續評估該項目有關的長期決策。

該公司同時公布，2020年第4季，香港半島酒店客房出租率為39%，按年升3個百分點，按季則上升13個百分點，有300間客房。平均房租2,975元，按年跌38.2%，按季升1.5%。平均可出租客房收入1,173元，按年跌31.5%，按季升54.3%。