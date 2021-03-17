和黃醫藥：暫無在港上市時間表　續拓研發和商業化團隊

首席財務官鄭澤鋒補充，公司仍探討上市機會，但強調未有具體計劃。而市場上有多種融資渠道，加上公司旗下許多合資公司具良好的現金流。

公司今年在中國約有8至10個項目展開註冊試驗，以及多個海外研發。賀隽料，今年的研發開支將進一步增至約3億美元，隨着旗下多款藥物陸續商業化，治療轉移性結直腸癌的「愛優特」及治療神經內分泌瘤「蘇泰達」已於中國銷售，預期治療肺癌的「賽沃替尼」可年中獲批上市，目標今年可錄1.1億至1.3億美元收入，並抵銷部分研發開支。相信未來收入可随藥物推出市面，收入有可觀增長，估計2024至2025年能很接近收支平衡。

他又指，已就治療胰腺和非胰腺神經內分泌瘤「索凡替尼」向美國遞交新藥上市申請，料或在2021年底或2022年初獲批，並已建立當地的商業化團隊，負責索凡替尼在美國的上市前的準備工作。

商業化方面，管理層指，目前團體逾420人，料今年會增至600人，在未來三年將繼續在全球範圍內壯大研發和商業化團隊，以支持創新腫瘤藥物在中國、美國及歐洲的上市計劃。

被問到醫保降價的影響，中國首席行銷官陳洪表示，中國近年高度支持醫療創新研發，認為有關政策不會太影響公司。醫保政策由過去每三年檢視價格，改為每年都要調整，令創新藥更易負擔，促進銷售，從而加快藥企資金回籠，再投入至研發上。

他續指，公司為藥物定價時，會考慮納入醫保前、納入醫保後的價格差異，以及研發支出等因素，並從中找平衡點。