與「科技女股神」較量　小型ETF MOON今年績效見功

當人人仍在追捧「科技女股神」的Ark Investment創始人兼行政總裁Cathie Wood的投資如何高超，原來另外一眾ETF已俏俏趕上。據外電報道，一檔追蹤新創公司的小型ETF-Direxion Moonshot Innovators ETF(MOON)今年以來已累漲39%，而ARK創新ETF(ARKK)本年以來績效約3.5%。

ARKK去年投資美股Square、Roku及Tesla等擁有破壞式創新潛力的科技公司，績效遠勝美股大市，但受到美債孳息率上升引發的估值疑慮影響，近期ARKK績效受到影響。

相反，模仿ARKK投資策略的MOON等ETF卻不受孳息率上升的恐慌影響，主因這些基金的生技持股比重較ARKK為高，純科技及網絡公司持股比重較低。

MOON追蹤S&P Kensho Moonshot指數50檔股票，標的企業橫跨智慧運輸到人類演化。如，佔MOON持股部分最大的是雷射掃描商MicronVision及和光學產品製造商Vuzix，兩者今年股價分別上漲231%及145%。

不過，「科技女股神」並非浪得虛名，以MOON還是同類產品，吸金能力仍不及ARKK。MOON 去年11月推出至今，上漲約70%，管理資產規模仍僅2.2億美元；ARKK今年以來已吸金逾70億美元，目前資產規模逾240億美元。