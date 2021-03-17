分析師警告：美股現3大利淡迹象　有全面崩盤之虞…

外媒引述美國資深投資分析師Sean Williams警告，3大迹象表明，納斯達克綜合指數恐上演「全面崩盤」。不過，對長期投資者而言，這可能是「因禍得福」，皆因這將是入場執平貨的好機會。

Williams近日在《Motley Fool》撰文指出，高估值水平、新冠病毒變異和疫苗接種的相關疑慮、散戶投資者的槓桿比率升高等3大因素，恐導致美股納指大幅下挫。

他引用企業數據供應商Siblis Research數據顯示，在去年底納斯達克100指數的延伸市盈率(trailing P/E)為39.5倍，周期性調整市盈率(CAPE Shiller P/E ratio)為55.3倍。在此數據下，該指數在去年末的回顧性市盈率，相當於2018年底的2倍，周期性調整市盈率則遠高於歷史標準。

他表示，不僅是納斯達克100指數，截至3月10日，標普500指數的周期性調整市盈率為35.3倍，是過去150年平均水平16.79倍的2倍多。回顧歷史，周期性調整市盈率超過30倍的情況發生過4次，最終結果是暴跌20至89%不等，故當估值如此之高時，熊市總是有可能到來。

他認為，美國疫苗接種的速度可能不夠快，且病毒多次變異後，可能會降低疫苗的有效性，即使在美國境內實現群體免疫，變異病毒也可能在美國境外蔓延，並被不知情的旅客帶進美國境內。

此外，美國成年人接種疫苗的比例令人擔憂。皮尤研究中心(Pew Research Center)2月調查顯示，約30%受訪者表示確定、或者可能不會接種疫苗，雖然這代表7成的人最終會接種疫苗，但要實現群體免疫，還需要更高的疫苗接種比例。

去年9月，民意調查公司Harris Poll公布的調查顯示，有23%散戶購買選擇權，另有10%散戶透過保證金交易炒股，還有10%散戶既買選擇權、也以保證金交易炒股，這意味著高達43%的散戶正在使用某種形式的槓桿來投機。

他表示，儘管過去將近11個月以來，這些散戶的情況不錯，但槓桿比率一直是個禍根，若股市開始朝錯誤的方向發展，可能會導致追加保證金的要求，而從歷史上看，多數股市崩盤都會因為情緒化的短線交易和追加保證金通知而進一步惡化。

他強調，這3大可能導致崩盤的因素，並不代表崩盤迫在眉睫，但納指如果真的崩盤，可能反而會是因禍得福，因從歷史上看，股市崩盤只是短暫的，對長期投資者而言，這是買入好公司股票的大好機會，最終美國所有主要指數，都會從崩盤和修正中復原。他建議投資者耐心觀察，增長型股票如何應對自去年3月以來的首次真正挑戰。如果手頭上有準備好一些現金，納指暴跌之際，亦不一定是壞事。