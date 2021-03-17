觀望聯儲局議息 油價向好 道期牛皮

美匯指數於91.9水平上落，港匯報7.7670；離岸人民幣(CNH)處6.5046；美元兌日圓報109.16；歐元報1.1892；英鎊續升至1.3920。金價徘徊1,735美元。油價向好，布油報68.76美元，紐油報65.22美元。道指期貨跌3點。

●市後關注點

-18:00 歐元區2月消費物價指數(CPI)

-20:30 美國2月新屋動工

-香港半島酒店出租率39%，客房收入跌逾三成。

-大酒店去年轉蝕19億元，料今年仍可能出現營運虧損。

●SPAC股票被空軍盯上，今年以來沽空增長逾3倍…

●南韓記憶晶片製造業大執位？三星地位受挑戰…

●阿里旗下UC瀏覽器被央視點名批評，自內地應用商店下架。

●美國債務如山，但耶倫未感壓力，分析指全因呢個原因…

●劣幣驅逐良幣！經濟學家警告：拜登救市方案將帶來嚴重後果…

●三星或延推Note新機，專家：解決全球晶片荒要靠呢招…

●中美是夥伴多於敵人？美資不停湧入中國投資…

●分析指美債息率明年或升破3%，加息步伐將加快

●傳深圳銀行堵截炒房！排查千萬以下普惠貸款和個人房抵經營貸。

●旅遊需求料復甦，花旗對中資航空股展望正面。

●標普指疫情將消退，美國前景仍「穩定」。

●高盛料美聯儲將避談「收水」，年底再議。

●內地汽車市場去年消費規模突破一萬億人幣大關。

●美議息前市場屏息以待，金價微升，前景喜憂參半。

●何懼之有？恐慌指數跌至疫情以來新低，美國經濟快大反彈？

●虛擬貨幣首季吸金327億元，創新高。

●全球缺「芯」！本田北美工廠下周暫停部分生產。

●傳滙控出售法國業務，只剩一個潛在買方...

●和黃醫藥：暫無在港上市時間表，續拓研發和商業化團隊。

●港府：沒有就虛擬資產交易平台牌照數目設定上限。

●天水圍菜檔地舖呎價逾7.7萬元，貴過尖沙咀。