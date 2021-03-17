阿里向反壟斷讓步！淘寶特價版據悉將接入微信小程序

阿里巴巴和騰訊控股長期以來互相排斥，不讓對方的服務進入自己的平台，在其生態系統中形成了所謂的「圍牆花園」。消息人士稱，阿里巴巴如今計劃將淘寶特價版接入微信小程序，並已經邀請了一些商戶參加。通過微信售賣商品，意味商戶現在將可以使用被阻擋在阿里巴巴商城之外的微信支付。

任何微信小程序的上線都需得到騰訊的批准，目前還不清楚該公司是否會同意淘寶特價版接入。微信擁有超過10億用戶，已經從聊天工具發展到提供網約車、網上購物和支付的平台。

此舉是中國打擊壟斷行動正在見效的最明確迹象之一。中國的反壟斷機構已將監管互聯網公司作為其首要任務之一，從聯手排擠規模較小的競爭對手，到強制達成排他性安排和掠奪性定價等壟斷行為，都在打擊範圍內。

雖然阿里巴巴植根於網絡購物，而騰訊的主要業務是社交媒體和遊戲，但兩家公司多年來一直在侵蝕對方的領地。2017年，微信允許沃爾瑪等品牌通過其小程序銷售商品，由此涉足電商業務，通過小程序產生的總交易金額去年達到2,400億美元。阿里巴巴旗下螞蟻集團的支付寶也與微信支付展開正面競爭，這兩項服務在中國網上支付市場上所佔的佔有率超過90%。