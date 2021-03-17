甲級商廈租金連跌21個月　頂租樓面177萬呎創新高

仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指出，由於香港寫字樓租賃需求仍然疲弱，今年2月整體甲級商廈租金已連續下跌21個月，按月再下跌約0.8%，跌幅較1月的約0.6%為高。其中尖沙咀租金按月下跌約1.7%，跌幅為各個主要商業區最高。相反，港島東及東九龍等非核心商業區租金則保持平穩。

同時，上月整體甲廈錄得約55,100方呎的負吸納量，經濟欠佳下，部分企業為節省成本縮減寫字樓規模，導致招頂樓面升至177萬方呎，創有紀錄以來最高。不過，寫字樓空置率保持穩定，中環空置率於2月底維持在7.5%的水平，區內亦錄得租賃成交，據悉，一家財經印刷服務供應商承租中環中心21,300方呎寫字樓樓面。但部分地區仍然嚴峻，其中灣仔/銅鑼灣區空置升至8.6%，按月漲約0.3個百分點，幅度為各區最高。

該行香港商業部主管鮑雅歷表示，疫情令租戶重新調整其樓面需求，部分租戶則轉而追求靈活性的辦公空間，導致近期彈性工作間的營運商繼續在香港擴張，大型企業也為員工尋求可以到處工作的辦公室選擇。

該行大中華研究部主管黃志輝則指，由於預期商舖租金於未來數月將會見底，加上疫情爆發推動電子商貿的增長步伐，刺激商舖、物流業及儲物空間的投資需求。而政府推出工廈重建標準補地價先導計劃，鼓勵投資者購買工廈作重建，故亦預期投資者在今年第二季將繼續聚焦商舖及工廈物業。