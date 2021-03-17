溢利證券未遵守監管規定　證監譴責罰500萬元

溢利證券在處理第三者資金轉帳時，沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，遭香港證監會譴責，並被罰500萬元。

證監會的調查發現，溢利證券於2016年2月至10月期間沒有採取一切合理措施，確保設有合適的保障以減低洗錢及恐怖分子資金籌集風險。

儘管有預警迹象顯示兩名客戶帳戶內於2016年2月至5月期間的部分第三者資金轉帳異常或可疑，但溢利仍在沒有進行適當查詢及足夠審查的情況下處理並批准了該等轉帳。此外，溢利證券沒有妥善記錄其聲稱曾就該等轉帳而作出的查詢。

證監會的調查發現，於有關期間溢利證券在沒有將有關理由以書面方式記錄在案的情況下，批准了第三者轉帳。又在事後為了將其聲稱曾進行的評估記錄在案，就該等轉帳擬備的書面評估表顯示其並無進行足夠的查詢。另外，溢利證券聲稱已作出查詢，但並不存在有關紀錄。

同時，溢利證券沒有設立足夠的政策、程序和監控措施，及為其職員提供充足的培訓，以確保打擊洗錢或恐怖分子資金籌集方面的監管規定獲得遵守。包括在2016年10月之前並未設立任何打擊洗錢或恐怖分子資金籌集的書面政策及程序，該行職員並不知悉該行在有關方面政策及程序，包括有關識別可疑交易以及向洗錢報告主任舉報此類交易的政策及程序。負責處理資金提存的職員亦不知道公司有洗錢報告主任一職。另該行未有就有關方面沒有向其職員提供充足的培訓，以確保他們遵循其政策。

證監會認為，溢利證券的行為違反了《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》、《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》及《操守準則》，在決定採取上述紀律處分時，已考慮到溢利的缺失持續了至少九個月，以及該公司在處理其客戶帳戶內的大額第三者資金轉帳時持散漫的態度。