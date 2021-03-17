環聯：69%消費者財務受疫情影響　信貸需求下降

疫情持續衝擊環球經濟，消費者信貸市場活動整體下降。環聯調查報告顯示，反映信貸需求的信貸產品查詢宗數在去年第4季按年下降，各主要消費者信貸產品的新增貸款宗數亦均於去年第3季按年下降，反映消費者及財務機構對信貸採取謹慎態度。

信貸產品查詢宗數中，有關非必要消費開支的相關產品，如無抵押循環貸款跌35.7%及信用卡跌27.1%，兩者跌幅最為明顯。消費開支亦普遍下降，無抵押循環貸款應繳款項結欠減少36.2%及查詢宗數跌35.7%，錄得按年最大降幅，其次是新增貸款宗數跌30.8%。

調查亦顯示，69%的消費者財務狀況仍然受到疫情影響，其中58%的消費者擔憂無力支付帳單，而消費者會優先償還其他主要信貸產品結欠，信用卡欠款淪為最後，惟除信用卡外，各類信貸產品逾期還款率均有所改善。

以年齡劃分，年輕消費者正推動信用卡及無抵押私人貸款市場增長。環聯亞太區研究及顧問部總監劉俊傑表示，千禧世代(27至41歲)的信貸需求甚殷。雖然與所有世代一樣，千禧世代消費者的新增貸款宗數及應繳款項結欠增長率較疫情前下降，惟仍有機會增長，對消費者信貸市場的未來走向有重要影響。

劉俊傑認為，儘管經濟狀況低迷，消費者信貸市場趨淡，財務機構仍需為疫情過後的市場增長做好準備，若繼續採取於困難時期使用的保守貸款策略，加上集中於風險較低的消費者，可能會導致貸款組合的失衡。他指，及早識別、處理及採取控制措施，並持續努力尋找優質客戶，以保持平衡，對於管理風險及維持增長至關重要。