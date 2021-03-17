再有發展商部署短期封盤　料削減優惠重推

本月一手銷量持續上升，西南九龍臨海項目兩輪銷售合共沽出200多伙，吸金已近30億元。同時，各區樓盤繼續湧現大額洋房特色戶等交投，個別發展商更部署短期內封盤，稍後重新推盤時將削減優惠。

●維港滙I次輪銷售即日沽出35伙

由5大發展商合作的西南九龍維港滙I，今(17日)推出123伙進行次輪銷售，據一手銷售資訊網資料，單日沽出35個單位，成交價介乎772.04萬至2,287.73萬元，套現逾4.46億元。連同首輪銷情計，短短5日內合共售出242伙，套現約30億元。

●維港滙I兩輪銷售共沽237伙 套現30億元

由5大發展商合作的西南九龍維港滙I今(17日)推出123伙進行次輪銷售，短短5日內合共售出237伙，佔發售單位逾7成，套現約30億元。發展商對銷情感到十分滿意。

發展商於早上10時開始安排已登記買家到場報到，而售樓處外已出現排隊人潮，場面熱鬧。稍後將會進行即場抽籤，並隨即展開揀樓。

今日發售單位當中，以價單形式發售的108伙，單位實用面積由286至794方呎，折實平均呎價26,305港元，折實售價由731.12萬至2,345.28萬元，折實呎價22,866至30,227元，折實市值約15.05億元。

項目於上周六(13日)展開首輪銷售，已火速沽出206伙，套現逾25億元。

●代理指有大手買家擬斥3000萬購維港滙I兩伙

西南九龍維港滙I今(17日)次輪發售，美聯住宅部行政總裁布少明稱，今日買家出席率較項目上周六(13日)首次開售時低，主要為首輪向隅客，估計推出單位即日可售約70%。

他又透露，公司有2至3組買家計劃大手購買2伙，最多涉資約3,000萬元。

●代理料維港滙I次輪銷售 即日可沽逾30至40伙

西南九龍維港滙I今(17日)進行次輪銷售，中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，受疫情及失業率等負面消息影響，買家出席率約50%，估計即日可售出30多至40伙，並以兩房戶為主。

維港滙I今日推出123伙進行次輪銷售，其中108伙以價單形式發售，單位實用面積由286至794方呎，折實平均呎價26,305港元，折實售價由731.12萬至2,345.28萬元，折實呎價22,866至30,227元，折實市值約15.05億元。

●大埔泓山連裝修洋房5800萬沽 呎價逾2.4萬雙破頂

洋房交投暢旺。建灝地產旗下大埔泓山，剛以5,800萬元售出現樓裝修獨立洋房G號屋，實用面積2,395方呎，呎價24,217元。洋房設有私人泳池，花園面積3,102方呎，庭院216方呎，間隔四房三套設計，無論成交價及呎價均創項目新高。

該公司投資部經理鄭智榮表示，項目僅提供13幢獨立洋房，全屬四房三套加書房設計，開售至今已累售11伙，僅餘2幢待售，項目累計總銷售金額逾4.7億元。

●尚‧珒溋低座河畔大宅呎售3.3萬元

龍湖集團 （00960） 及合景泰富集團（01813） 合作發展的啟德尚‧珒溋，首次以招標形式售出低座河畔大宅，位於低座D座3樓B室，實用面積1,619方呎，屬四房雙套房連工作間間隔，成交金額5,342.7萬元，呎價33,000元。

項目至今累積售出411伙，套現近63億元，平均成交呎價26,215元，最高成交呎價近35,000元。

●NAPA連天台特色戶逾786萬元售出

會德豐地產的屯門NAPA，剛售出3座10樓F室，屬兩房連天台特色單位，實用面積505方呎，連437方呎天台，售價逾786萬元，呎價15,580元。項目已至今累售410伙，現僅餘小量現樓餘貨。

●SEA TO SKY現樓海景曝光 最快下周封盤

樓市氣氛向好，個別發展商推盤策略漸趨惜售。長實地產投資董事郭子威透露，將軍澳日出康城SEA TO SKY的建築進度理想，今日實地視察地盤情況，體驗項目低層單位亦可享開揚海景，由於樓盤最快下周有望取得入伙紙，屆時有機會隨即封盤，全力籌備之後以現樓形式重新推售。他強調，因應市況發展，重推時有機會縮減部分優惠，估計涉及樓價高達5%。

●沙田富豪‧山峯四房分層大戶4655萬元獲承接

百利保控股（00617）等合作的沙田九肚富豪．山峯，剛透過招標形式售出第3座5樓B單位，屬四房四套間隔，實用面積2,042方呎，成交價4,655.76萬元，包括1個住宅車位，呎價為2.28萬元， 成交期為720日。 該公司執行董事兼首席營運官范統表示，項目開售以來已套現逾30億元，成績合乎預期。