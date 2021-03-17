華夏恒生香港生科指數ETF周四掛牌　入場費約2414元

華夏恒生生科ETF每年管理費0.5%，全年經常性開支比率1.52%，以1億元基金規模計算，預計年度跟蹤偏離度為-1.72%，派息通常於每年12月，由基金經理酌情決定。

業務拓展部副總裁麥榮發透露，首發規模超過10億元，以10億元規模計算，預計年度跟蹤偏離度為-0.9%。

他又指，生物科技指數面世截至3月16日已升70.4%，跑贏同期恒生指數。由於目前市場上仍未有同類產品，加上生物科技企業中長期受國策支持，預期會有更多具潛質公司來港上市，認為目前是合適推出時間，並能符合本地需求。

基金經理兼高級副總裁張鈞指，現時生物科技板塊更為成熟，加上相關股份能被納入港股通，而生物科技行業未能盈利暫屬正常，但認為並非屬風險，又指經過近期回調，相信大部分風險已被釋放。

麥氏提到，由於生物科技行業涉及大量專業知識，而一般散戶未必會花大量時間理解，而ETF具投資一籃子股份特性，故能省卻選股，及將風險最小化。