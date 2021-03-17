全球攬炒！新、舊債王一同嗌沽　美債息恐再飆

投資者當心，新、舊債王一同唱淡債市！繼「新債王」岡拉克預期美國通脹今年夏季將升至3%以上，並衝擊債市及恐釀成股災後，上一輩「債王」格羅斯也透露正沽空美債，料現時低於2%的通脹會在未來數月上揚到3至4%。他早已預警股市大冧僅時間問題。

格羅斯因投資債券而為人熟悉，更將2008年危機命名為「金融海嘯」，曾管理全球最大債券基金，之後轉為打理駿利全球無限制債券基金，直至2019年退休。他透露，早於美國10年期債息較現時約1.6厘水平低約0.35厘時開始沽空美債，認為商品價格上升、弱美元和刺激措施推動需求，將合力推高通脹。

通脹上升會削弱美債吸引力，與債價走勢背馳的10年期美債息周三高見1.66厘，再創13個月新高；市場對未來10年的通脹預期升至2014年1月以來最高。與其他看淡美債的投資者一樣，格羅斯預期美國最近通過的1.9萬億美元紓困案，將令正在走向復甦的經濟進一步加速，市場累積了巨大需求，只要消費者方向一致，被壓抑的力量將被釋放，相信這個情況某程度上會實現，又提到商品價格自去年4月見底以來已累漲40%，推高了通脹預期。

聯儲局主席鮑威爾曾承諾會忽視通脹短暫上升，直至經濟達到當局的物價穩定和就業目標。岡拉克曾指，聯儲局不會對當前的通脹上升感到憂慮，更可能歡迎通脹升溫。格羅斯則不太確定當局未來能否繼續保持耐性，指出當通脹未來3、6或12個月升至3%或4%以上，鮑威爾可能要暫時停止當前的寬鬆政策。

富國證券宏觀策略主管舒馬赫亦預期美債拋售潮未完，10年期美債息年內或升至最高2.25厘，並指出財政刺激的力量巨大，而且疫苗接種速度似乎會加快，多項因素將推高債息，短期而言，鮑威爾料會暗示容許通脹高於2%目標一段時間。不過，他認為當前全球經濟同步重啟的情況前所未見，甚至在二次大戰後也沒有見過，可能推動債息明年突破3厘，若達到此水平，可能促使聯儲局較市場預期提早加息，由原本預計的2023年提前至2022年，故當前最大的風險是人們低估經濟的反彈力度。

不過，貝萊德亞洲信貸主管塞思認為，市場對通脹會續升及寬鬆政策會收緊的預期是錯誤的，雖然隨着經濟重啟，物價增長短期內會加速，但這個趨勢很可能是短暫，看好高息企債和中國證券。他預期，只要美債息並非無序急升，高風險資產如新興市場和高息企債勢跑贏。

在美債息趨升下，現貨金周三跌0.22%至每安士1,726.7美元；油價先升後軟，紐約期油跌1.17%至每桶64.04美元；布蘭特期油跌1.43%至67.41美元。國際能源機構(IEA)認為，油市沒有出現超級周期，油罐和地下的原油足以維持全球有足夠的原油供應，觀點與華爾街大行不同；IEA另一份報告又預期，原油需求要到2023年才能回復疫前水平。

【舊債王沽空GME勁賺7800萬】

「債券大王」格羅斯是債市投資老手，其近期較意想不到的投資動向，包括沽空引發散鱷大戰的美國視像遊戲零售商GameStop(GME)，更透露在GME一役中透過沽空大賺了1,000萬美元(約7,800萬港元)，如今仍在沽空。

格羅斯透露，在GME一伇中，初期賣出行使價介乎150至200美元的認購期權，雖然散戶投資者狂炒下，GME股價一度飆升至逾400美元，幾乎令他輸掉1,000萬美元，但他拒絕投降，最終股價崩潰，他亦大賺一筆離場。

他續稱，現時仍在沽空GME，賣出行使價介乎250至300美元的認購期權，並指超高波動下，對期權賣家是絕佳機會，而不是買家。這亦意味一旦GME股價升至高於此水平，他便會錄得虧損。

疫情期間，格羅斯又看好天然氣管道相關的投資機會，自言坐上了能源價格上升的順風車。

至於在GME一役中大敗後宣布改為發掘倍升股機遇的香櫞研究(Citron Research)表示，中國音頻社交平台荔枝已由以往專注於遊戲的應用程式，擴展到社交約會方面，並且在70個國家或地區中是十大社交網絡之一，給予該隻在美上市的股票目標價30美元，較其周一收市價有184%上漲空間，刺激股價周二勁漲近30%至13.65美元，周三略為回吐。