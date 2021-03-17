競爭加劇！深市力谷金融區塊鏈　港地位勢危

深圳密密搶攻香港市場！深圳市羅湖區發布《羅湖區產業發展「十四五」規劃》徵求意見稿，表明在「十四五」（第14個5年計劃）期間將重點發展區塊鏈金融技術等，目的為布局下一代重要金融基礎設施，加快培育發展新興金融業態；謀劃效法香港建購物天堂，在羅湖打造免稅城項目的藍圖更同步曝光。

儘管有學者認為，發展金融科技或免稅商場只是枝節，國際金融中心仍看重法律和金融服務等，目前香港仍有相對優勢，但剛出爐的《全球金融中心指數》報告顯示，香港在全球總排名繼續三甲不入，不但屈居上海之後，同時深港兩地的指數得分正在拉近。

羅湖在意見稿提及，將充分發揮與香港地理位置、人才、商業相連的優勢，促進境外資金、技術等高端要素加速聚集。在實施數碼化應用行動中，計劃開展智慧金融示範，如金融、商圈、旅遊等多方應用，加強人臉識別、聲紋識別、智慧預測、區塊鏈等技術，鼓勵龍頭金融企業圍繞技術、數據、場景等，打造智慧金融應用創新平台。

針對新興金融業的規劃，羅湖支持發展網絡信用系統的數據源等科技業態；又會開展數碼貨幣研究與移動支付等新應用，推動數碼人民幣國際合作；亦支持金融機構與零售商合作，推廣數碼貨幣，提升互聯網金融科技水平，助力消費金融發展。

值得留意是，羅湖已制訂實施商貿消費名街的方案，並積極爭取市內免稅政策，打造「粵港澳大灣區免稅城」，支持有條件的龍頭企業申請免稅品經營資格。整個藍圖包括將國貿大廈升級改造；構建集免稅購物、科技體驗等於一體的國際免稅城，從而形成一個以免稅業務為核心引擎的商業生態圈。

意見稿又提到東門國際特色消費體驗中心，以大力發展跨境消費合作。羅湖、文錦渡及蓮塘3大口岸經濟帶，亦將優化口岸消費環境，形成以全球商品為主的跨境消費商圈，促進海外消費回流。羅湖將充分利用香港國際化市場資源，推動與香港消費市場互聯互通，打造深港跨境消費的區域中心。

中文大學經濟學系副教授莊太量認為，要成為國際金融中心，「無可能單靠科技」。雖然高科技對發展有優勢，但金融業仍是以人為本的行業。即使區塊鏈有全球性的優勢，「但無理由只看電腦資料，無見過你，然後投資大量金錢去你度」。因此，香港在金融服務上仍相對成功。

不過，在英國智庫機構Z/Yen公布最新《全球金融中心指數》報告中，香港的總排名雖由全球由第五位，上升至第四位，但得分卻跌兩分，至741分，已連續3年三甲不入。香港金融發展局主席李律仁則表示，本港憑藉與內地及其他亞洲市場的緊密聯繫等，再獲認可。事實上，在今次10大全球金融中心指數排名中，上海續高踞第三，北京及深圳亦雙雙上升。