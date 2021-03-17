拼多多買家大增34%　創始人黃崢辭任董事

不過，拼多多同時公布，其身為中國頂級富豪之一創始人黃崢辭任董事，「追求對食品及生命科學之研究，因為這兩個領域的突破足以影響中國農業的未來」。

拼多多董事長一職由公司另一創始人、首席執行官陳磊出任。黃氏於公司的股份將失去1股10票的特權，但他承諾，個人名下的股票未來3年內繼續鎖定，不會出售。

業績報告顯示，拼多多去年第四季收入按年激增接近1.46倍至265.47億元人民幣(下同)，因此即使營銷開支在優惠券及廣告費用加碼，按年大增58.66%至147.12億元，期內虧損依然按年縮窄21.42%至13.76億元。

儘管在撇除部分項目後的非通用會計準則(non-GAAP)層面，公司未能守住去年第三季首次賺錢的強勢，但上季non-GAAP虧損仍按年大幅縮窄77.36%至1.84億元。

事實上，疫情下民眾「宅在家中」令網購習慣更加普及，拼多多去年全年商品交易額(GMV)大增65.66%至1.66萬億元以上，期內每名活躍用戶全年消費額亦按年大增22.96%至2,115.2元。接任董事長的陳磊表示，希望公司有朝一日能夠成為全球最大的雜貨店。

拼多多指，農產品在公司有戰略優先地位，因為會繼續投資於相關科技，進一步優化食品生產、配送及消費。上季研發開支已按年大增超過五成，主要是聘請更多研發人員，以及與研發活動相關的雲服務使用費增加。