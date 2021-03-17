二手樓奇觀！買家寧付辣稅　請假買樓　飛的搶盤...

二手盤源持續被消化，全城搶購二手樓，連納米樓都不放過。其中屯門菁雋開放式單位再錄買賣個案，成交呎價再衝破兩萬元，買家不惜自付辣招稅入市自用。市場一盤難求，荃灣及粉嶺湧現「請假」買樓或「飛車」跨區搶盤等情形。

美聯梁浩文表示，上述菁雋高層33室，實用面積133方呎，原以285萬元放盤，剛以268萬元售出，呎價約20,150元。原業主2019年7月以217.9萬元購入，帳面獲利50.1萬元，單位升值約23%。而10%額外印花稅則由新買家支付，連同稅款每方呎成本逾2.2萬元。

事實上，去年該盤中層同室單位曾以272萬元售，成交呎價逾2.02萬元，而是次成交呎價料屬項目次高。梁氏續稱，由於屋苑入場門檻較低，近日吸引大批買家追捧，3月份已錄至少3宗買賣，目前僅餘18個放盤，未連辣招稅，叫價280萬元起。

長沙灣納米樓AVA 61，近日連錄兩宗買賣。鴻發地產梁文楓指出，項目一個高層C室，實用面積150方呎，開價405萬元，市場放盤7個月，減價至348萬元沽，呎價約2.32萬元。原業主持貨約3年半，帳面蝕16.4萬元。同項目高層E室，日前亦售368萬元，逾3年多單位貶值逾20萬元。

另方面，各類買家出招搶盤。美聯鍾家豪指出，荃灣愉景新城12座高層F室，實用面積約650方呎，周二晚減價20萬元，以1,000萬元放盤，由於可承做最多八成樓項，即引來大批睇樓客。有早前洽購上址準新婚客，當晚因要加班未能到場，昨日特意請假，於早上9時上門洽購單位，終「無講價」入市，呎價約15,385元。

世紀21奇豐陳偉康透露，粉嶺牽晴間本月錄15宗買賣，其中10座高層H室，實用面積約386方呎，九龍區上車家周日已睇樓，其家人再到上址參觀，得到共識後，該名外區客即「飛的」前往落訂，並以558萬元承接，呎價約14,456元。

多個屋苑連錄高價買賣。利嘉閣關騰達稱，東涌映灣園15座高層F室兩房戶，剛以750萬元沽出，屋苑呎價再逾1.32萬元創近月新高。中原王勤學指出，元朗YOHO Town第9座中層實用面積461方呎單位，微減5萬元轉手，售價735萬元屬項目兩房戶逾兩年高位。

【奇特概況】

屯門菁雋高層33室：用家以268萬元買入實用面積133方呎單位，另再付10%辣招稅。

長沙灣AVA 61高層C室：納米盤連錄買賣，實用面積150方呎單位，放盤7個月終售348萬元。

荃灣愉景新城12座高層F室：新買家請假買樓，早上9時上門以1,000萬元購入。

粉嶺牽晴間10座高層H室：家人「翻睇」單位，外區客「飛的」前往落訂，以558萬元入市。

粉嶺逸峯2座高層A室：剛以905萬元易手，該屋苑2019年後再升穿「9球」。

【天水圍菜檔呎售7.7萬 貴過尖沙咀】

去年政府撤銷工商舖辣招稅，帶動商舖買賣市場明顯轉活，部分更屬高價成交。消息人士透露，天水圍俊宏軒俊宏廣場地下L19及L20號舖，由菜檔租用，以呎價約77,465元賣出，較尖沙咀部分街道地舖還高。

該舖建築面積約710方呎，成交價約5,500萬元。原業主於2012年9月以3,930萬元買入L19至L21號3個舖，現已全數售出，共套現約7,910萬。其中L21號舖，上月由菜檔租客以約2,420萬元買入，當時成交呎價已高達71,176元。而剛易手舖位為同一租客，月租約10.3萬元，回報率約2.2厘。

此外，美聯旺舖營業董事朱志龍表示，該行獲託獨家代理放售同區的新北江商場1期(C場)一樓C3B&C3C號連租約舖，該舖面積約369方呎，意向售價約1,398萬元，呎價約37,886元，租金回報率約3.6厘。

市場人士又指，西環皇后大道西403至405號地下，建築面積約2,200方呎，以約3,300萬元賣出，呎價約15,000元。該舖由居酒屋租用，月租金約7.5萬元，租金回報率約2.7厘。原業主於2011年以1,500萬元購入，現單位帳面升值1,800萬元，漲幅約1.2倍。