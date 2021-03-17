【產經評論】深金融科技齊飛　港疫慌內耗等死

一場世紀疫情，足見各地政府能力之高低！當內地疫情受控，深圳等領軍城市發展神速，積極推動建設粵港澳大灣區免稅城和金融城。反觀香港，不但防疫失策，確診病例遲遲未止，導致失業飆升百業哀，發展何止停滯，直頭大開倒車。這樣此消彼長下去，香港經濟只會加快沉淪，步入萬劫不復的深淵！

回歸逾23年，香港經濟仍靠食老本，土地開發緩慢、城市建設落後、產業愈做愈縮，弄到社會矛盾白熱化，須靠內地放人放錢來支撐爛局。反觀一橋之隔的深圳朝氣勃勃，如虎添翼，逾40年改革開放有目共睹，近10年在科研發展上已領先香港，未來5年更會打造成大灣區免稅城和金融城。這兩瓣正是香港經濟命脈，深圳要將之做大，意味香港老本消耗得更快。

過去香港吸引大量內地旅客來港消費，主因是沒有消費稅。可當深圳如今提出要將羅湖國貿大廈改造成購物天堂，全面提升口岸消費環境，就為內地消費者提供更便捷的選擇。須知道疫情助長了內地本土品牌發展，消費者口味已變，對來港買洋貨的意欲大不如前，更何況若深港稅差大幅收窄甚或消失，就更不用赴港了。

最傷的是深圳未來將加快培育發展新興金融業，支持科技保險、數碼金融等趨勢產業，重點拓展區塊鏈技術，建設大灣區金融科技創新的高地，正正就是衝着香港而來。這些年大量內地旅客來港，雖曾為零售業創造可觀的產值，卻在庸官缺乏規劃下，對活於彈丸之地的港人居住環境造成衝擊，又搶高了物價，結果激化兩地矛盾。如今內地旅客不見了，換來的是旅遊零售業一落千丈，大量打工仔失去飯碗，經濟陷於近乎無險可守之境。明顯地，如今金融業正步昔日旅遊零售業後塵，單靠內地資金及中企來港上市支持，名副其實飯來張口！無神經的庸官還可大言不慚說「不介意」被深圳爬頭，足顯既無意從競爭對手中吸取經驗，也無反省自我管治不濟之意。廢官禍港，支柱產業一個又一個給敗下去，經濟病入膏肓，神仙難救！

《龜兔賽跑》的寓言家喻戶曉，偏偏香港就如傲慢怠惰的驕兵兔子，仍懵然不知這場疫情過後，全球必然大洗牌，甘願讓復甦落後於人。近的事情做不好，遠的如經濟產業戰略規劃、覓地建屋等問題就更無力解決。所謂「良禽擇木而棲」，港人只有鳥獸散各奔前程，他日可能寧願自認灣區人，都不願再背上「香港人」身份的負累！