疫下嬰兒荒　全球財政更慌

疫情爆發逾一年，雖然不少人被迫留在家中，令「宅經濟」大行其道，不用終日在外營營役役，但這無助人口增長，皆因經濟前景差，家庭生育意欲甚低，以致全球出現「嬰兒荒」！長此下去，勞動力減少會影響各地政府稅收之餘，人口老化亦會加重社會財政負擔，對經濟造成衝擊。

據統計，去年各地新生嬰兒數字普遍減少。當中，今年1月法國的出生率降到上世紀第二次世界大戰以來最低；意大利出生率下降尤其明顯，15個城市去年底的出生率劇降22%；日本去年新生嬰兒人數創新低，台灣人口亦首度出現負增長。

社交距離措施阻礙人際關係發展，新加坡去年結婚人數減少約10%，最終將導致懷孕數目減少；中國的已登記新生嬰兒數量亦減少15%。在各地政府須擴大舉債以注資紓困措施之際，未來納稅人數減少，可能使政府更難還債及支持公共退休金。亞洲及歐洲一些人口老化的國家所受的衝擊更大。

經濟學家指出，經濟衰退愈久、愈深，出生率就愈低，甚至可能使家庭計劃出現永久性改變，長期將壓低經濟增長率，亦使政府舉債更難持續。按估計，未來20年內，成年勞動力人數將減少10至15%。據國際醫學期刊《刺針》預測，到2060年代全球人口將開始萎縮，而新冠肺炎疫情料將時程提前10年。

事實上，是次疫情危機對20至30歲的生育年齡層打擊最大。美國研究發現，疫情使40%以上的美國婦女改變生育時間及子女數目計劃。德國IZA勞動經濟研究所指出，這次美國出生人數減幅，較2008至2009年金融海嘯時的減幅高出50%以上。部分適齡生育的人口疫下延後生育，疫後可能不生，即使未來想生育，又可能因年齡大了而面臨不孕的問題。

出生率偏低，對各地財政影響重大。以美國為例，即使不計算疫情的影響，到2030年時退休人數也將超過孩童數目。在歐盟，15至64歲（工作年齡）人數相較於65歲以上人數的比率面臨失衡，財政收支將雪上加霜。可見人口增長下降將使勞動力減少，傷害經濟增長潛力及稅收，同時公共退休金與醫療照顧支出還會增加。

就算疫苗能有效抑制疫情，失業等經濟衝擊仍可能持續到疫情消退之後一段時間，從而使民眾不願生育，故此各地必須研究對策鼓勵生育，以保持生產能力，否則經濟前景將受到拖累。

【東亞人口提早10年負增長】

全球人口危機早已蔓延至東亞，包括香港已進入「人口減少」的時代！台灣、內地、南韓等地區亦步上日本後塵，開始出現人口自然減少的趨勢，且東亞出現人口淨減少問題的時間，比原先預估早了10年。誠然，這將不利於區內長期經濟增長展望。

綜合媒體報道，台灣、南韓和香港去年的自然人口皆為負增長，即撇除移民因素外，死亡人數比出生人數還多。

台灣去年人口自然減少7,900人；香港少6,700人；南韓更驟減3.27萬人。內地去年新生嬰兒人數也大幅減少15%至1,003萬人，死亡人數則逼近1,000萬人，兩者相當接近。不過，內地官方數據可能未反映真實情況，原因是許多父母可能未辦理小孩出生登記。國家統計局最快將在4月公布新生嬰兒人數。

受疫情影響，今年東亞地區的新生嬰兒人數可能會進一步減少。南韓統計廳2016年原本估計人口會在2032年開始減少，惟聯合國2019年預測南韓人口在2025年開始減少，台灣的時間點則落在2030年。內地方面，社科院預料人口將在2030年開始下滑，聯合國亦認為內地人口將從2032年開始減少。

事實上，台灣、內地和南韓的15至64歲人口均已開始減少，這個年齡層對經濟增長來說至關重要，倘生育率再下滑，將導致勞動人口急劇下跌。如今看來，人口減少的速度，似乎來得比預期為早。

【居民流失 東北樓市疲弱現敗象】

人口危機的後果會怎樣？最少會影響樓市長遠保值程度！雖然中國沿海等一、二線城市樓價高企，但東北多地的樓價卻因人口流失、產業老化而跌至「破底價」。樓價最便宜的城市鶴崗，去年傳出買一套房只要不足兩萬元（人民幣‧下同）而聲名大噪。

綜合內媒資料，各城市2月二手住宅平均單價數據顯示，當前中國樓價最低的10個城市，分別是鶴崗、雙鴨山、石嘴山、七台河、張掖、博州、鐵嶺、朔州、遼源及百色。這10個城市中，有一半位於東北地區，以黑龍江最多，分別是鶴崗、雙鴨山和七台河。而吉林的遼源和遼寧的鐵嶺也在前10名。從類型上看，這些城市主要是能源型城市，尤以煤炭產業為主。隨着能源枯竭、人口外流，不少城市也面臨收縮局面。

去年4月，黑龍江四線城市鶴崗就因「樓價」而一夜成名，據網絡流傳的照片顯示，當地一套房只賣1.9萬元。報道指出，如今鶴崗售價為每方米2,101元。實際上，舊的社區，尤其是建設標準比較低的棚改房，價格更低，一套房子幾萬元，平均每方米售價幾百元。

吉林大學東北亞研究院教授衣保中表示，東北一些資源枯竭型城市房地產新增需求小，主因是產業衰退及大量人口外流。此外，在過去計劃經濟時代，很多中國國有企業提供員工宿舍，有很多非商品化的房子，所以住房存量其實比其他地方多一些。

58安居客房產研究院分院院長張波表示，一方面中國各城市近來頻頻推出落戶政策，人口流入5大城市群比例不斷提升，東北地區的人口整體呈現流出大於流入的格局，這在一定程度上弱化了房企投資的意願。

另一方面，東北區域的人口也在加速向瀋陽、大連、哈爾濱等大城市集中，這也導致了區域內房地產開發的不平衡性加劇。

除了東北幾個城市外，其他5個「破底價」城市來自中西部的5個省份，其中3個來自大西北地區，屬於人口總量較少，土地供應充足的城市。例如市域總面積為香港35倍的張掖，2019年底全市常住人口僅123.76萬人，約等於屯門及元朗區的人口規模。