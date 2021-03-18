東方日報B1：新舊債王齊嗌沽美債

投資者當心，新、老債王一同唱淡債市！繼「新債王」岡拉克預期美國通脹今年夏季將升至3%以上，並衝擊債市及恐釀成股災後，上一輩「債王」格羅斯也透露正沽空美債，料現時低於2%的通脹會在未來數月上揚到3至4%。他早已預警股市大冧僅時間問題。

格羅斯因投資債券而為人熟悉，更將2008年危機命名為「金融海嘯」，曾管理全球最大債券基金，之後轉為打理駿利全球無限制債券基金，直至2019年退休。他透露，早於10年期債息較現時約1.6厘水平低約0.35厘時開始沽空美債，認為商品價格上升、弱美元和刺激措施推動需求，將合力推高通脹。

通脹上升會削弱美債吸引力，與債價走勢背馳的10年期美債息周三高見1.674厘，再創13個月新高；市場對未來10年的通脹預期升至2014年1月以來最高。與其他看淡美債的投資者一樣，格羅斯預期美國最近通過的1.9萬億美元紓困案，將令正在走向復甦的經濟進一步加速，市場累積了巨大需求，只要消費者方向一致，被壓抑的力量將被釋放，相信這個情況某程度上會實現，又提到商品價格自去年4月見底以來已累漲40%，推高了通脹預期。

聯儲局主席鮑威爾曾承諾會忽視通脹短暫上升，直至經濟達到當局的物價穩定和就業目標。岡拉克曾指，聯儲局不會對當前的通脹上升感到憂慮，更可能歡迎通脹升溫，直言不看好債市，所有資產皆被高估，只有「農地」合理，暗示投資者可沽空美債。格羅斯則不太確定當局未來能否繼續保持耐性，指出當通脹未來3、6或12個月升至3%或4%以上，鮑威爾可能要暫時停止當前的寬鬆政策。

富國證券宏觀策略主管舒馬赫亦預期美債拋售潮未完，10年期美債息年內或升至最高2.25厘，並指出財政刺激的力量巨大，而且疫苗接種速度似乎會加快，多項因素將推高債息，短期而言，鮑威爾料會暗示容許通脹高於2%目標一段時間。 不過，他認為當前全球經濟同步重啟的情況前所未見，甚至在二次大戰後也沒有見過，可能推動債息明年突破3厘，若達到此水平，可能促使聯儲局較市場預期提早加息，由原本預計的2023年提前至2022年，故當前最大的風險是人們低估經濟的反彈力度。

不過，貝萊德亞洲信貸主管塞思認為，市場對通脹會續升及寬鬆政策會收緊的預期是錯誤的，雖然隨着經濟重啟，物價增長短期內會加速，但這個趨勢很可能是短暫，看好高息企債和中國證券。他預期，只要美債息並非無序急升，高風險資產如新興市場和高息企債勢跑贏。

在美債息趨升下，現貨金周三跌0.22%至每安士1,726.7美元；油價先升後軟，紐約期油跌1.71%至每桶63.69美元；布蘭特期油跌1.69%至67.23美元。國際能源機構(IEA)認為，油市沒有出現超級周期，油罐和地下的原油足以維持全球有足夠的原油供應，觀點與華爾街大行不同；IEA另一份報告又預期，原油需求要到2023年才能回復疫前水平。