康宏特別股東會亂局收場　警拘8人

周三傍晚近6時，有10多人到灣仔互信大廈康宏總部，即會場門外，拉起3幅黑色橫額抗議，高呼「還我血汗錢」，橫額寫有責罵公司和管理層，及有關持股29.98%的第一大股東，即台灣富邦金控蔡氏股東等人的字句。示威人士聲稱「幫襯買基金輸咗好多錢，公司攞正牌呃人」。警方指，示威人士違反4人禁聚令，要求散開。

不久之後有大批警員進入互信大廈，並在會場內拘捕多人。警方發言人回覆本報，指傍晚6時後接報到場，將案件列作非法集結，拘捕8名本地男子，年齡介乎24至45歲，暫時仍被扣查，案件交由灣仔警署反黑組跟進。

康宏昨晚發聲明，指一批人士有組織地強行衝入股東特別大會場地肆意破壞，途中襲擊在場人員，造成多名員工及保安受驚及受傷，辦公室多個設施亦遭受破壞，強烈譴責暴徒襲擊行為。

持康宏29.91%權益的郭曉群之代表律師黃啟豪會後見傳媒時則稱，場面混亂，但大會主席堅持繼續會議，並表明行使公司章程第74條賦予大會主席的權力，宣布郭氏的股份無效，不會計入表決之中，因為公司正在告郭氏。可是他提出反對，並舉出第一大股東台灣蔡氏兄弟亦被公司的股東控告中，理應一視同仁，惟主席沒有給出令人滿意的答案。黃氏認為，公司未審先判，令其他股東蒙受損失。