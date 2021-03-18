聯儲局宣布維持利率不變 上調今年通脹預測至2.4%

美國聯儲局於香港時間周四凌晨公布議息結果，聯邦基金利率一如預期維持介乎0至0.25厘，並繼續每月買入最少800億美元美債和400億美元按證，直至在達到就業和通脹目標方面，取得「顯著的進一步進展」。

值得注意的是，當局最新的經濟預測中位數顯示，今年美國PCE通脹將達到2.4%，遠高於去年12月時預測的1.8%；但多數儲局官員仍維持2023年底前不加息的看法。

聯儲局在聲明中指出，當地經濟活動和就業市場復甦步伐近月有所改善，疲態仍集中於最受疫情打擊的領域，通脹仍處於2%水平之下，整體金融環境維持寬鬆。經濟復甦的道路很大程度取決於疫情發展，包括疫苗推展進度。持續的公共衞生危機繼續壓抑經濟活動、就業和通脹，並對經濟前景構成重大風險。

當局稱會尋求達到充分就業和長期通脹2%，並會尋求通脹溫和高於2%一段時間，預期會維持寬鬆貨幣政策直至達到這些目標。

投票取向方面，公開市場委員會(FOMC)成員一致通過決議。

在18位官員當中，多數人預期2023年底前不會加息，與此同時，有4名官員預期2022年加息，7名官員預期2023年底前最少加息1次。經濟方面，預期今年、2022年和2023年分別增長6.5%、3.3%和2.2%，相比之下，去年12月預測為4.2%、3.2%和2.4%；通脹方面，今年、2022年和2023年料分別升2.4%、2%和2.1%，相比之下，去年12月預測為1.8%、1.9%和2%。

聯儲局主席鮑威爾將於稍後主持議息後記者會。