鄧建初：炒股需要消息配合　如何判斷新聞真偽？

新聞判斷法對炒股極其有幫助，初哥經過多年的觀察，對比消息傳出前後與股價的升跌情況，與及訊息發布來源渠道等等作出深入探討，分辨真偽，從而作出相應行動。這種判斷自有一套兵法，並在網上教學課程論及。

初哥在當日憑藉多年心得，大膽在Facebook 「初哥教路」網頁發表意見，指出是有心人想借助消息推高股價散水。小米股價收市報30.65元 ，公司隨後作出官方澄清聲明，指尚在考慮過程中，並未作出立案決定。翌日小米果然應聲下跌，當時聽到消息而搶入之股民頓時坐艇。股價輾轉下滑至近期低位，跌幅超過3成。所以消息出街時定要看清楚股價當時所處的位置，有逆向思維及必要時用陰謀論的判斷法。

機會是留給有準備的人，內地手機一哥華為被美國打壓制裁後，初哥已判斷二哥小米集團遲早會成為下一個制裁目標，所以當公布進軍智能電動車消息出街後，股價飆升，我已想到這方案還未起步，只是初步構思。而且搞新項目，燒錢是免不了的，又聯想到有春江鴨或會知悉某些不利消息，出口術推高股價散貨。事實上，今年 1月14日美國國防部曾有聲音提出，制裁包括小米集團等中國企業的行動，股價已立時急跌，到反彈後再釋出進軍智能電動車消息，實際上是刺激市場情緒以便最後出貨。隨後再度大跌的原因，是被剔出富時指數成份股行列。

可惜真相大白後，股價已大幅下墜，可憐當時不假思索，看見股價急升而冒險搶入的無知股民，付出了慘重代價。眼前虧已是吃定了，幸好的是小米集團基本因素尚佳，加上話事人計仔多多，未來前景仍可望良好。只要耐心等候，假以時日，估計應會重回家鄉，甚至創出歷史新高也無不可。

股票市場消息多如恒河沙數，疑幻似真，未必能即時洞悉真偽。初哥建議股價急升不宜即時追入，等待消息冷卻後再作打算也不遲。然而當局者迷，在市場炒賣，突然有利好消息，又眼見股價節節攀升，股民心情必是興奮莫名，唯恐錯失入市良機，冒死買之而後快。誰不知搶進後，竟迎來一盤冷水照頭淋，滋味難以形容。實不相暪，初哥以前也是過來人，只是交了不少學費，才能領悟此中道理。

資深股評家 鄧建初

(作者為資深股評家，縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。)