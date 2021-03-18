手持中資科技股蟹貨　會否永冇翻身日？

近月股市調整，年頭升勢強勁的科技股紛紛上演「高台跳水」，股價唔見一大截。唔少散戶唔識走，又或者愈跌愈溝，結果如今坐着一手蟹貨，唔知點算！

老實講，呢次科技股大調整，唔係完全因為政策(反壟斷)、亦唔係單獨因為估值過高，而係因為整個市場的資金取向有根本性改變，即在預期全球多地陸續接種疫苗，以及美國推出大型紓困計劃後，經濟會出現強勁復甦，美債息由低谷反彈，美元回揚，引發大量資金重新配置倉位，即從高增長型的科技股流出，部分流往再通脹概念股，如金融、資源等股份。簡單講，科技股基本因素未有重大惡化，只係資金「變心」了，故只能說是非戰之罪。

事實上，內地股市近期表現疲弱，南來的北水亦大不如前，主要買家入市動力減弱，在港上市的中資科技股回吐亦是難免。那到底北水幾時先會再來大炒？就要睇實內地的政策取向。若次季人行釋出更大更明確的信號，要逐步收緊貨幣政策，則股民可能仲要捱一段時間。

那到底高位持有科技股怎麼辦？首先，筆者並不認為這類股份從此玩完，反正再好的股票也有調整之時。若然沒有槓桿，可長線持有，自問手持的又是優質龍頭股，那實在不用過於在意短期波幅，照坐可也。若然以槓桿持倉，則有心理準備尚要捱一段時間，且別急於撈底，並將槓桿降至能承擔的風險水平，保留實力，候更多底部信號出現，再謀加注。若然手持的是相關的輪證，則不建議愈跌愈溝，輪證終有到期日，一個唔好彩要長期作戰，持輪證輸時間值冇得守。

東網產經專欄作者 帥哥