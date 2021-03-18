楊俊文：美市料快轉牛皮　港股或現買入時機

俗語有云「十個牛皮九個淡」，港股夾在中美之間，中國向下，美國及全世界向上，香港就變成不上不落。一方面香港升市主要動力是要靠內地資金，另方面股市是國際價格市場，當全世界平均市盈率上升，外國資金看到香港低水自然流入炒高。

此刻的問題是，美股為首的國際市場在聯儲局無限印鈔加持下，到底會升到幾時？數學上，用無限資金買入有限股票，的確可以無窮無盡的上升。美股的確由2008年開始只升不跌，經過了13年，不知多少傳統周期專家跌到一地眼鏡碎。筆者偏向相信，升市無盡頭，要處理的不是升和跌的問題，而是何時會升、何時會調整的問題。

美股已連升多日，超短期計有可能先休息一下，牛皮一段時間，當美股停下來的時間香港有機會出現較好買入時機。

獨立股評人 楊俊文