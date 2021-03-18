陳蓓敏：中海外估值吸引宜吸納
2021年03月18日 08:30
東網電視更多新聞短片
中國監管局上周五發放依反壟法向科技巨頭開罰消息，眾多高知名度巨企均在網內，傳媒更以騰訊(00700)為首要對象，以作行業改革示範。主要是監管科企旗下金融業務，免見亂章。中國對國內科企執行各方面監管調控，非開始於上周，也非會終止於下周。騰訊於周內曾低見621元，市場呈現冷靜。下周三，集團將公布全年業績，市場擔心是中央監管不確定性因素。恒指昨日曾高見29,180後回軟，於29,000水平橫行，短線未見提升動力。近期新經濟股份連番受壓，資金流向投機經濟復甦板塊。自OPEC會議決定減產結論後，油價受支持，紐約期油徘徊66美元。投行已高唱第三季度布蘭特原油破80美元。市場憧憬第二﹑三季度復甦。油股仍相對落後。
首兩個月，內房銷售數據理想，據國家統計局指示，首2月商品房銷售額為19,151億元人民幣，按年增長1.33倍，較去年同期升約五成。中國土地供應政策，在住宅用地方面實施 兩集中政策，集中土地發布和出讓，並限制年內發布住宅用地公告不能超過3次。市場認為優質地皮更易流入强者手，中小房企更將積極出售貨源，以便資金回籠投地之用。中國海外(00688)為市場龍頭，具備先天優勢。首三季，業績不俗，經營業務收入升12.1%至1,183億元人民幣，經營溢利升1.9%至388.2億元，3月29日公布全年業績。年初股價受中美關係影響而下滑，現價估值吸引，建議吸納，向上阻力位為23港元。
鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082。)