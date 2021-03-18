彭偉新：華消費復甦　內需股看俏

港股周三維持窄幅上落，主要是投資者繼續等美國聯儲局的議息結果，以及美國10年期國債息率再升見1.61厘，投資者的入市態度再度轉為審慎。其實，港股近日由回調低位的28,326點反彈，並升返50天線水平後，整體上升動力明顯減弱，主要相信是進入業績期，投資者未急於入市，令恒指在貼近50天線水平已徘徊了超過7個交易日，成交額亦逐步跌返2,000億元以下，顯示入市意欲不強。

由於恒指現在仍然未能順利升破及企穩在50天線之上，暫時相信上升動力有限，尤其是恒指在1月及2月兩次見頂回落，相對強弱指數(RSI)的頂部出現一頂低於一頂的走勢下，恒指的回調幅度應該要達到前升浪的61.8%，即在技術上應該要回調至26,200點，而恒指一直未有回落至此水平的情況下，投資者的入市意欲便難以恢復過來。恒指暫時料繼續在50天線附近水平進行整固，以讓保歷加通道的垂直高度能進一步收窄，才有望出現新的突破走勢。

內地商務部指出，內地1至2月份社會消費品零售總值達到6.97萬億元人民幣，按年增長33.8%，較2019年同期增長6.4%，反映出內地消費已回復正常增長，內需股的盈利有機會在疫後出現高速增長。市場參考內地商務部的預期，開始重新追捧消費類股份，帶動周三合共有超過4億元的資金流入，相等於周一及周二的總和。在月初至周三，已有超過22億港元的資金流入消費股份中，預期可以進一步推動消費股的走勢上升。

公司股價自去年10月由44.1元開始反彈，並成功收復了所有的移動平均線阻力後，股價持續向上，最高升上78.6元後開始回落，而在2月底向下跌穿50天線的支持後，更失守100天線，曾低見54.75元。

近日走勢開始回穩，更在RSI先行見底，形成了RSI牛背馳後，股價開始反彈，昨日以大陽燭向上升破100天線阻力，而RSI亦已重返50以上水平，預期股價有進一步反彈的機會，按回調幅度的61.8%作為反彈目標，投資者可以在63元買入，上望阻力位70.5元，跌穿之前低位54.75元必須沽出止蝕。

京華山一研究部主管 彭偉新(作者為註冊持牌人，並沒有持有股份及相關衍生產品之權益)