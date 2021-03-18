劍橋複式連花園單位僅推4伙　售價36萬元英鎊送租保計劃

英國劍橋大學是全球最頂級學府，每年吸引大批精英到當地留學及工作，但該城市在各種房屋限制下供應極為稀少、一盤難求。Ray White今期推介罕有劍橋複式連花園戶型準現樓項目，香港獨家開賣4伙，售價僅由約36萬元英鎊起，首年更可享5厘租金保障計劃，樓盤鄰近劍橋大學及科技園，尖子專才租客優質，投資前景看俏。

Ray White是次為讀者推介的英國劍橋項目，今次在香港獨家發售，複式連花園戶型設計獨特，全盤只有4伙供應，矜貴罕有，單位售價約36萬元英鎊起，當中更僅此1間擁900呎花園，是市內難得一見的筍盤。除了發展商提供首年租金保障計劃，買家亦可享延長後的印花稅豁免優惠。

劍橋是傳統學術與科研革新融合的新城市，樓盤地段盡顯優勢，車程8分鐘直達科技園，往相反方向約10分鐘車程可達劍橋大學學院區及市中心，設有3大購物中心Grand Arcade、Lion Yard及The Grafton，無論上學上班或吃喝玩樂都非常方便。

項目鄰近歷史悠久的頂尖學府劍橋大學，而傳統學術的另一面，就是被譽為「Silicon Fen」的英國科技之都，園內設有多所高科技、製藥巨頭，如Microsoft、Apple、Philip、Samsung、Toshiba Europe及 AstraZeneca等亦位處該園區。

事實上，市內接近一半的工作人口，都是在科研、科技領域工作。在劍橋資訊科技行業的平均薪金為全英最高，達51,000多元英鎊，比全英同行業的平均薪金39,000元英鎊，高出接近3成，反映在劍橋工作的專才，租金負擔能力更高。

由於有大量高收入專才在橋劍生活，加上每年亦有大批大學尖子前往留學，帶動租務需求不斷上升。同時，劍橋設有多個保育區及建築限制，令該市盤源短缺，供不應求下物業有更佳的升值前景。

樓盤將於本周末(3月20、21日)於尖沙咀星光行16樓舉辦獨家展銷會，Ray White今期更特意邀請英國回流物業專家，為客戶解構劍橋生態圈的10大獨有優勢，以及其對市內物業升值潛力的影響。

劍橋複式連花園項目展銷會

日期：3月20至21日(星期六、日)

時間：上午11時至晚上7時

講座時間：每日下午1時及4時

主題：劍橋10大獨有優勢及物業升值潛力

地點：尖沙咀星光行16樓1633室

聯絡電話：2376 1088