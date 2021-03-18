港股升逾500點　科技股領漲　舜宇績後飆10%

聯儲局多數官員預期2023年底前不會加息，利好股市氣氛。美股道指創新高，日股早段飆逾500點。港股升幅擴至超過500點，恒生指數高見29,545點，升破20天線。國企指數升190點；科技指數漲200點，主板成交近400億港元。

科技股領漲，舜宇光學績後飆10%，高見197元，是表現最佳藍籌及科指成分股。大型科網股全線向上，騰訊升3%；阿里巴巴升4.6%；美團升4.5%；小米集團升1.7%。

另外，快手升3.7%；京東集團升1.8%。中芯國際漲2%，公司與深圳政府組建芯片製造合資企業。不過微盟績後被拋售，股價曾急瀉17%，是表現最差科指成分股。

傳統藍籌合力推高大市，香港交易所升2.2%；友邦保險及滙豐控股升1.4%；中國移動升1.3%；工、中、建三大內銀股升0.7%至1%。

汽車股全線做好，吉利汽車漲近4%；長城汽車及華晨中國升3.3%及3.5%；比亞迪股份升2.7%；廣汽集團及東風集團升逾1%。

【09:22】港股開市升283點 大型科網股全線向上

聯儲局放鴿，道指升破33000點再創新高。港股開市跟隨外圍升283點或0.98%，報29,317點；國企指數高開117點或1%，報11,475點；科技指數升115點或1.34%，報8,689點。

大型科網股全線做好，騰訊升1.7%報635港元；阿里巴巴升1.8%報226.6元；美團升1.9%報331.6元；小米集團升1.9%報26.75元；京東集團升1.5%報334元；快手升2.1%報319元。

舜宇光學績後有追捧，股價升2.4%，是表現最佳藍籌。重磅股友邦保險及滙豐控股高開1.3%，合力推高大市。香港交易所升1%；今日派成績表的長和及長實升1.5%及1.2%。