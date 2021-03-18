打壓未完！美FCC着手撤銷聯通美洲公司等業務授權

去年4月，FCC發出所謂的「說明理由」命令，警告可能關閉3家中國國有電訊公司的美國業務。中國聯通美洲公司擁有近20年的授權，在美國提供國際電訊服務。

FCC委員Geoffrey Starks指出，許多中國電訊營運商也擁有在美國境內營運的數據中心，而FCC目前沒有權力「解決這一潛在的國家安全威脅」。