打壓未完！美FCC着手撤銷聯通美洲公司等業務授權
2021年03月18日 09:33
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（Getty Images圖片）
美國聯邦通信委員會(FCC)公布，已經着手撤銷中國聯通(00762)美洲公司、太平洋網絡有限公司(Pacific Networks Corp)及其全資子公司ComNet(USA)LLC在美國境內提供國內州際和國際電訊服務的授權。
去年4月，FCC發出所謂的「說明理由」命令，警告可能關閉3家中國國有電訊公司的美國業務。中國聯通美洲公司擁有近20年的授權，在美國提供國際電訊服務。
除上述兩家外，還包括中國最大的電訊公司中國電信(00728)。去年12月，FCC啟動了一個類似的程序，開始撤銷中國電信的授權。而中國電信近20年來一直被授權在美國提供電訊服務。
FCC委員Geoffrey Starks指出，許多中國電訊營運商也擁有在美國境內營運的數據中心，而FCC目前沒有權力「解決這一潛在的國家安全威脅」。
2019年5月，FCC一致投票拒絕給予另一家中國國有電訊公司──中國移動(00941)在美國提供服務的授權，理由是中國政府可能會利用有關授權對美國政府進行間諜活動。