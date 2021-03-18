李偉傑：招商局商業房託抵買　上望阻力位...

招商局商業房託旗下物業地處深圳，受惠於中央在粵港澳大灣區的支持政策，加之深圳充滿活力的科技創新環境及開放性的金融服務業，為其發展提供良好的營商環境。另一個積極因素為近期修訂的《香港房地產投資信託基金守則》，其放寬了對招商局商業房託基金的經營限制。

管理人積極優化旗下物業質素，利好估值提升。在保留原有設計的經典元素的基礎上，通過加裝現代功能和智能技術來提升物業的整體品質和特色，以增強其競爭力。未來一年，管理人將持續投入資金，推進存量資產的升級改造，全面提升物業品質及收益，料改造工程有望於一兩年內完成，以全新的面貌迎接地鐵12號線的開通。

同時，管理人將繼續關注招商局集團內部及外部機會，伺機注入潛在優質資產以擴大投資組合，亦將積極拓展北京上海一線城市，於適當時機進入強二線城市，尋求投資組合於區域上的平衡。受惠內地經濟持續復甦，國內消費力不斷增強及其為零售商業帶來的發展潛能，管理人將加大對零售商業項目的投入，令投資組合業態比例更趨向均衡及多元化收益，這將有助提升品牌溢價。

招商局商業房託基金每股帳面資產淨值3.47元人民幣，相當於約4港元，市賬率不足0.7，比同業為低。在業績表現理想以及物業提升可期的情況下，中線值得看好。建議買入價2.6港元，向上阻力位為3.5元，向下止蝕位為2.4元。

大中華投資策略研究學會副會長(港股) 李偉傑(作者為註冊持牌人士)