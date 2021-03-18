美聯儲放鴿　有咩重點？對後市有咩啟示？一文睇晒…

美國聯儲局今早(18日)宣布議息結果，總括而言是次決策重點如下：

1. 貨幣政策：按兵不動，官員一致同意聯邦資金利率區間維持在趨近零的水平，每月1,200億美元的購債規模不變。

2. 利率展望：18位決策官員中7人預估2023年會升息，比去年12月時多兩人；4人認為2022年就會開始升息，較去年12月的1人多。主席鮑威爾重申，點陣圖不代表委員會的共識，經濟要完全復原到新冠疫情之前的水平仍須相當時間，而升息條件是就業最大化、通脹觸及2%，且不只是暫時到達此水平。

3. 經濟展望：上調今年GDP成長率至6.5%，至少是1983年來最高；今年通脹率會升到2.4%，但2022年會降至2%。今年底失業率為4.5%，2022年會再降至3.9%，2023年則為3.5%，長期預測中值為4%

4. 國債孳息率：鮑威爾說近來國債孳息率的走勢並不代表市場出現失序的狀況，也不是意味金融狀況持續緊縮；決策官員目前並不擔心債市的沽壓

● 中金：美經濟增長和通脹都存在超預期風險

投資中金公司的研究報告指出，聯儲局3月議息會議按兵不動，聯邦基金利率維持在0至0.25%，每月購買資產規模仍為1,200億美元不變。美聯儲上調對今年GDP增​​長和通脹的預期。但點陣圖顯示，認為會在2022年或2023年至少加息一次的官員仍是少數。鮑威爾歡迎通脹回升，同時暗示毋須額外的措施應對美債利率上行。往前看，隨着美國疫苗接種順利推進，大規模財政刺激落地，聯儲局維持寬鬆，美國經濟增長和通脹都存在超預期風險。

● 道明：聯儲局將允許通脹超調

聯儲局上調經濟預期反映了近期經濟數據改善和疫苗部署的預期，加上拜登的財政刺激計劃，這些因素都會進一步推高未來幾個月的經濟增速預期。通脹前景的上升，是增長改善的結果。鑑於美聯儲現在希望通脹在加息前高於2%的目標，在2023年將核心通脹率提升至2.1%具有重要意義，因為這預視着加息周期可能會比預期提前。該行高級美國利率策略師Gennadiy Goldberg又表示，聯儲局將允許通脹超調，這將使曲線趨陡，因為投資者會預期通脹風險溢價升高，這將對長期收益率形成上行壓力。

● 富國銀行：料10年期美債孳息率很快見2%

富國銀行表示，因聯儲局重申寬鬆立場，且鮑威爾稱還不到考慮加息的時候，10年期美債收益率可能在幾週後達到1.75%，年中達到2%。該行策略師Mike Schumacher稱，鮑威爾沒有說任何話來壓低長期孳息率，寬鬆的政策及龐大的美債供應將繼續推動收益率上升。

● 滙豐：聯儲取態將利好風險資產

滙豐首席投資Willem Sels表示，聯儲局發出的信息與其觀點一致，即(政策正常化的)過程將是漸進的。這意味現在的情況與2013年截然不同，當時購債減碼令市場措手不及，導致實際收益率迅速大幅攀升，引發股票、黃金和風險資產遭到拋售。該行認為，目前仍處於低位的孳息率、非常緩慢和漸進的政策正常化，以及不斷改善的經濟前景，對風險資產都仍是利好因素。

● 法巴：10年期美債孳息率公允值1.71%

法國巴黎銀行的研究報告稱，目前美國利率上升的預期，使1.71%成為10年期美債收益率的公允價值。隔夜指數掉期(OIS)市場反映的聯邦基金利率路徑與上周基本相當，即美國將在從現在起的1.5年後加息，每年加息2次，每次0.25個厘。若10年期國債的收益率在年底前升至2%以上，反映每年加息步伐需加快到3至4次。每年加息步伐將取決於美國收益率的關鍵，且將於今年稍後發布的美國聯儲局2024年點陣圖將變為更重要。

● 中信：美債息趨升惟短線升勢趨緩

中信証券則表示，美國聯儲局3月會議維持基準利率及量化寬鬆買債量不變，符合預期。聯儲局主席鮑威爾表態「偏鴿」，但聯儲局大幅上調2021年經濟預期，點陣圖顯示明、後2年加息預期提升，預計10年期美債利率全年仍會維持上行趨勢，短期上行斜率會趨緩。全球經濟共振復甦有望推動美匯指數在第2及第3度邊際趨弱至88左右。

惠譽首席經濟學家Brian Coulton認為，聯儲局似乎一點也不擔心債券市場發出的通脹預期上升的信號。儘管近期的經濟活動數據有所好轉，但沒有任何迹象表明政策軌迹會發生改變。

瑞銀則認為，聯準局對美國長期通脹的展望低，對新興市場有利。