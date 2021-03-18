郭家耀：港股30000點關阻力大 科網股首選騰訊阿里
2021年03月18日 10:50
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正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，一連兩日的聯儲局議息會議結束，維持利率不變，並維持每月1,200億美元的規模買債計劃，同時上調對美國經濟增長的預測，最新點陣圖顯示預期直至2023年都不加息。市場反應正面，隔晚美股做好，道指及標指再創新高。雖然聯儲局對長債息持續高企，暫未有新動作抑制，但新經濟股所受的壓力已有所放緩。
港股近期亦跟隨外圍做好，尤其是重磅股陸續公布業績，估計對市況有一定幫助，恒指有望企穩29,000點，下一較大阻力在30,000點，若在成交配合下突破該水平，顯示資金敢於重新回流股市，有利後市發展。
至於新經濟股有回暖迹象，郭認為若然債息回穩，可為該板塊紓壓。另外，雖然內地對平台經濟的反壟斷政策出台，市場反應負面，但相信對長遠發展正面。有消息指，阿里巴巴(09988)計劃把淘寶特價版應用程式，接入騰訊(00700)通訊軟件微信，以滿足反壟斷機構要求。他認為，不同平台開放給不同商家參與，相輻相成亦可觸發業務進一步提升。
科網股龍頭中，他首選阿里及騰訊，前者股價近日跌至220港元水平有見底回升迹象，前景亦仍然樂觀，至於騰訊調整幅度已多，即將公布的業績料有理想增長，可趁機低吸。
另外，中芯國際(00981)簽訂合作框架協議，與深圳重投計劃開發12吋晶圓生產設施。郭認為此消息或反映內地對中芯的扶持，而市場對芯片需求亦仍強。不過，芯片行業需要高投入，市場競爭亦大，爭取高盈利有一定難度。在相關消息支持下，中芯短線股價有機會上試30元水平，但若長線持有，股價波動性則較大。