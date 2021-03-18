郭家耀：港股30000點關阻力大　科網股首選騰訊阿里

正榮金融業務部副總裁郭家耀表示，一連兩日的聯儲局議息會議結束，維持利率不變，並維持每月1,200億美元的規模買債計劃，同時上調對美國經濟增長的預測，最新點陣圖顯示預期直至2023年都不加息。市場反應正面，隔晚美股做好，道指及標指再創新高。雖然聯儲局對長債息持續高企，暫未有新動作抑制，但新經濟股所受的壓力已有所放緩。

港股近期亦跟隨外圍做好，尤其是重磅股陸續公布業績，估計對市況有一定幫助，恒指有望企穩29,000點，下一較大阻力在30,000點，若在成交配合下突破該水平，顯示資金敢於重新回流股市，有利後市發展。

科網股龍頭中，他首選阿里及騰訊，前者股價近日跌至220港元水平有見底回升迹象，前景亦仍然樂觀，至於騰訊調整幅度已多，即將公布的業績料有理想增長，可趁機低吸。