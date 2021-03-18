許繹彬：港股天堂折返人間　投資穏守突擊

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，隔晚美國聯儲局一如市場預期維持息率不變，並預期將維持低息環境至2023年。美債息稍微回落，帶動美股三大指數上升，亦帶動港股周四升超過500點。

從圖表來看，港股自2月24日起由高位近30,800點開始作出大幅調整至28,300點水平，「湊巧」當天財爺宣布擬增加印花稅，港股走勢便由「氣勢如虹」轉為「拾級而下」及「承接不足」；北水又「事有湊巧」地由「猛烈」轉為「滴滴仔」式灌溉，導致港股成交更從高位近3,500億港元縮減至不足1,500億元。

「湊巧」事情無獨有偶，美國10年長債息率自該天起開始抽升，更曾升逾1.6厘水平，促使港股暫時「天堂折返人間」，昔日因股市及新股暢旺而可以「振興經濟」的日子轉迅即逝。