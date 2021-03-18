許繹彬：港股天堂折返人間 投資穏守突擊
2021年03月18日 11:08
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耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，隔晚美國聯儲局一如市場預期維持息率不變，並預期將維持低息環境至2023年。美債息稍微回落，帶動美股三大指數上升，亦帶動港股周四升超過500點。
從圖表來看，港股自2月24日起由高位近30,800點開始作出大幅調整至28,300點水平，「湊巧」當天財爺宣布擬增加印花稅，港股走勢便由「氣勢如虹」轉為「拾級而下」及「承接不足」；北水又「事有湊巧」地由「猛烈」轉為「滴滴仔」式灌溉，導致港股成交更從高位近3,500億港元縮減至不足1,500億元。
「湊巧」事情無獨有偶，美國10年長債息率自該天起開始抽升，更曾升逾1.6厘水平，促使港股暫時「天堂折返人間」，昔日因股市及新股暢旺而可以「振興經濟」的日子轉迅即逝。
許氏續指，美債息上揚令過去一年深受全球投資者歡迎的新經濟股走勢「走樣」，就算反彈亦只是「技術性」，港股亦未能獨善其身。投資者現階段只能穏守突擊，若認為債息未來仍會高企，可考慮吸納受惠股如保險股，包括：新華保險(01336)或中國財險(2328)，兩者可算是不錯的選擇。
新股市場方面，他認為中概股回流香港作第二上市招股反應冷淡並非無迹可尋，原因是此類股份早已在美國上市，其股價亦非秘密，上市首天的股價早已受美股股價「封頂」。再者，投資者對此類股份的投資心態往往是「不如買美股」或「不如上市後先買」，當然新經濟股回氣，令氣氛逆轉也是主因之一。因此周四開始招股的內地影片平台嗶哩嗶哩(09626)，儘管公司主要股東包括騰訊控股(00700)、阿里巴巴(09988)，但由於股價受制於美股價格，所以其認購熾熱程度亦不應抱太大期望。