【高盛推介】騰訊急彈 北水重新部署
2021年03月18日 11:21
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高盛(亞洲)有限責任公司：騰訊控股周三(17日)跌約1%並靠近兩個月低位，周四(18日)早段則見急彈，高開約1.7%後升幅擴大，高見648港元。
騰訊持股約12.4%的內地視頻平台嗶哩嗶哩公布，將於周四起至下周二(23日)進行招股，發售價每股不超過988元，並計劃於本月29號上市。
觀察個股輪證資金流向，可見周三資金繼續追捧好倉，錄得約5,330萬元資金流入，為當日最多資金流入的相關資產。而認購證則於過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約1.7億元。牛證則見過去5個交易日皆錄得資金流入，當中周三有約1,780萬元，及較集中在600元以下收回價的產品。此外，熊證於周三亦獲資金轉向，錄得約670萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，則見近日北水重新部署騰訊，周二(16日)及周三共錄得約23.6億元資金淨買入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意屬行使價650至700元間、2個月期以上產品中，槓桿最高的騰訊購證(28702)。高槓桿選擇可留意年期約2個月的輕微價外騰訊購證(11429)。牛證方面可留意屬市場上最貼價、槓桿最高的新上市騰訊牛證(60768)。並可留意屬近牛的騰訊牛證(56207)。
騰訊購證28702，行使價686.38元，2021年5月25日到期，實際槓桿9.6倍，貼價、行使價650至700元間、2個月期以上產品中，槓桿最高。
騰訊購證11429，行使價746.38元，2021年5月12日到期，實際槓桿12.1倍，高槓桿、輕微價外。
騰訊牛證60768，收回價630.18元，行使價627.38元，換股比率500，槓桿比率31.3倍，新上市、市場上最貼價、槓桿最高牛證。
騰訊牛證56207，收回價620.18元，行使價617.38元，換股比率500，槓桿比率23.0倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
騰訊沽證22885，行使價595.38元，2021年5月25日到期，實際槓桿9.2倍，貼價。
騰訊熊證59868，收回價680元，行使價683元，換股比率500，槓桿比率14.4倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
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