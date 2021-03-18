貨櫃製造商趕不上需求 海運亂象恐持續至下半年

去年下半年貿易量反彈，令全球貨櫃主要製造商無法趕上需求。外媒報道，全球貿易中以貨櫃盛裝貨品來運輸的比率約90%，值得留意，全球幾個最大的貨櫃製造商均為內地商家，例如中國國際海運集裝箱公司等。

去年下半年突然間的貿易量反彈，令貨櫃製造商措手不及。在那之前，各國陸續實施針對新冠肺炎疫情的封鎖措施，打亂全球貿易，大約有2,500萬個貨櫃未能流通於日常的路線之上。貨運業因而大鬧缺櫃荒，購買新櫃的訂單湧入，然而貨櫃製造商卻吃不下來，沒能稍解可用貨櫃短缺引發的運價狂飆。

報道指出，於2019年貨櫃生產過剩，以致去年3月底時中國業界賣不出去的20呎貨櫃有數百萬個。其後因疫情大流行各國陸續實施封鎖措施，去年下半年情勢逆轉，中國內地出口增加，購買新櫃的訂單湧入，然而貨櫃製造商卻應付不來，沒能緩解可用貨櫃短缺引發的運價狂飆形勢。

中集表示，有些訂單的價格還倍翻，一個20呎標準貨櫃的價格可以超過3,000美元。去年9月開始，他們增加5,000名工人趕工，內地農曆新年時有幾條生產線還沒有休息。20呎貨櫃的產量去年9月時衝到30萬個，1月再提高到44萬個，但仍未能滿足市場需求。

航運業界預期，貨櫃供應緊張與港口「塞船」的問題會延續到今年下半年，主要是下半年歐洲與美國的經濟進一步復甦，對內地貨品需求量將繼續上升。

Drewry船運諮詢公司研究主管Simon Heaney說，正常情況下，以目前全球已有的貨櫃數量來說，是足夠裝載需要的貨品。但由於空櫃難找，即使找到貨上了船到港口又遇堵塞，靠岸卸貨須大排長龍。因此，每個貨櫃現在使用的時間因這些延誤而增加，要清出貨櫃供下個客戶使用的時間拉長。