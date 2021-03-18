【瑞通推介】資金即市追入騰訊港交所好倉

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國聯儲局大幅調高今年經濟增長預測至6.5%，並重申維持利率接近零水平一段時間。道指隔晚升189點或0.6%，收報33,015點。

恒指周三(17日)在29,000點水平上落，收報29,034點，升6點，大市成交縮減至不足1,500億元。周四(18日)早段曾升逾500點，重返29,500點以上，重上50天線，錄4連升。恒指好倉(牛證及認購權證)周三淨流入逾30萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,600萬元，反映投資者對後市好淡分歧。周三恒指牛證街貨重貨區為收回價27,800至27,899點，而熊證街貨重貨區為收回價29,600至29,699點。

騰訊控股繼續成為北水淨流入最多港股，周三再錄逾10億元淨買入，然而中國政府加強金融科技監管的消息續困擾騰訊股價，股份上日大致在620至640元之間好淡角力，全日收跌近1%於624.5元，失守100天線。有傳阿里巴巴計劃在騰訊旗下微信平台提供淘寶特價版小程序，作為因應反壟斷監管機構要求作出讓步。另外，騰訊將於下周三(24日)公布截至去年底業績。騰訊周四早段升逾3%，曾重上648元。輪證資金流方面，周三有逾5,300萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有逾250萬元淨流入。

再有大型中概股來港掛牌，另港府計劃擴展互聯互通機制，香港交易所上日先跌後回升，收454.6元，升0.3%，但受制於10天線。港交所周四早段升3%，曾逼近470元。周三有約120萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有約140萬元淨流出。

商務部估算去年中國汽車後市場消費規模超過1萬億元人幣，有力拉動汽車消費。吉利汽車將於下周二(23日)公布業績，股價上日曾漲3.76%至24.85元，收市維持2.5%升幅，報24.55元，連升兩日。周四早段最多升逾3%，於25元以上爭持。周三有逾30萬元淨流入其好倉，淡倉同日亦有小量資金淨流入。

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