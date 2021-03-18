【高盛推介】績前跟進美團窩輪牛熊證
2021年03月18日 11:53
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團周三(17日)跌約1.3%，周四(18日)早段發力急彈，高開約1.9%後升幅擴大，高見345港元。
美團將於下周五(26日)公布去年業績，市場預期非國際財務報告準則經調整溢利料介乎22.05億至63.12億元人民幣，按年跌52.7%至升35.5%。各券商普遍給予「買入」等看好評級，目標價最高550元。
觀察個股輪證資金流向，可見認購證於周三獲資金轉向，錄得約240萬元資金流入。牛熊證方面，亦見牛證於周三繼續獲資金部署，錄得約100萬元資金流入。進而觀察港股通資金流向，則見周三北水繼續沽出美團，錄得約490萬元資金流入。
投資者如看好，認購證方面的貼價選擇可留意價外幅度約2%，年期約2個月的低街貨美團購證(18754)。中期選擇可留意價外幅度約5%的美團購證(28690)。牛證方面可留意屬市場上換股比率500兌1產品中，最貼價的美團牛證(60799)。並可留意屬近牛的美團牛證(69699)。
美團購證18754，行使價351.18元，2021年5月6日到期，實際槓桿6.7倍，貼價、低街貨。
美團購證28690，行使價360.2元，2021年5月26日到期，實際槓桿5.9倍，中期、較貼價。
美團牛證60799，收回價322.18元，行使價319.18元，換股比率500，槓桿比率13.2倍，市場上換股比率500兌1產品中，最貼價。
美團牛證69699，收回價310.18元，行使價307.18元，換股比率500，槓桿比率9倍，相近收回價近牛中槓桿最高。
美團沽證22887，行使價299.8元，2021年5月4日到期，實際槓桿8.6倍，高槓桿。
美團熊證69772，收回價360元，行使價363元，換股比率500，槓桿比率17.3倍，相近收回價近熊中槓桿最高。
美團熊證50186，收回價380元，行使價383元，換股比率500，槓桿比率8.7倍，近36.2元收回距離遠熊。
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