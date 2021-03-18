非洲豬瘟未受控　中國豬價飆高供應添憂

中國目前仍無法控制非洲豬瘟疫情，加上新病毒株的出現和非法疫苗橫行，中國生豬期貨和仔豬價格飆高，市場憂慮這全球最大豬肉市場疫情再起，導致供應緊張。

外媒報道指，中國政府原本預測，在去年豬肉供應創下20年新低後，今年豬肉供應將恢復穩定。可是，非洲豬瘟自2018年開始在中國蔓延，重創豬肉生產，而且目前非洲豬瘟並無有效疫苗，分析師料新病毒株可能危及這個預測。

北京恩睿康農業技術諮詢有限公司資深技術諮詢師Edgar Wayne Johnson表示，養豬農廣泛使用未經核准的疫苗，是導致病毒突變而產生新病毒株的原因之一。他續指，中國豬隻飼養至少要花兩年時間才能回到2018年非洲豬瘟疫情爆發前的水平，愈來愈多迹象顯示，非洲豬瘟正從致死的疾病演變為慢性病。

荷蘭合作銀行分析師Justin Sherrard以新病毒株出現為由，調降今年中國豬肉生產增幅預估，由先前預估的10至15%，下降到8至10%。

報道指，自非洲豬瘟在中國爆發以來，一直作為未來批發豬肉價格重要指標的仔豬價格持續飆升。自去年12月，新病毒株出現以來，仔豬每公斤價格上漲逾15%至93.2元人民幣，遠高於非洲豬瘟疫情爆發前的平均20元人民幣，但低於去年創下的紀錄最高逾100元人民幣。今年1月啟動的大連商品交易所生豬期貨合約價格也飆升。