布局多元化資源供應　中國提升「貿易武器化」…

中國一直依賴進口原油、鐵礦石等主要大宗商品來滿足國內需求。外媒引述風險諮詢商Verisk Maplecroft最新報告指出，中國正在多樣化其關鍵自然資源的供應，這將增強中國在地緣政治上「貿易武器化」的能力。

報道指出，中國的軟肋就是高度依賴自然資源，但該國一直在尋求多樣化進口來源，其中一種方式是購買海外公司的股份。例如，中國在大洋洲擁有的金屬或黃金企業的數目，從2000年的0家增至去年的59家，並在這些公司的外國股本中平均佔高達22.6%。

報告稱，通過確保多元化來源，中國將更有利於與地緣政治對手的貿易武器化。在這種情況下，中國利用其龐大的市場作為外交手段。像是與澳洲的經貿摩擦中，中國對煤炭等許多商品施加關稅、禁令等，但兩國的貿易量龐大，中國是澳洲最大的商品和服務貿易夥伴，去年最大的鐵礦石供應商也是澳洲，有6成鐵礦自澳進口。

報告指出，這就是為甚麼中國一直在加強與巴西、畿內亞等其他鐵礦石生產商的貿易關係，巴西現政權雖對中國採取強硬路線，但仍是中國多元化戰略的優先選項；而畿內亞政治民主倒退，有利中國介入。隨着中國努力減少「不友好」供應商的依賴，這種地緣政治緊張局勢可能會持續。