新股百融雲創每手入場費16060元 已引入3名基礎投資者

該公司是次計劃發行1.238225億新股，相當於擴大後股份25%，其中90%為國際配售，10%為本地公開發售，集資規模約32.81億至39.38億元。另有15%超額配股權，集資可增至37.73億至45.28億元。

百融雲創是次引入3名基礎投資者，合共認購2.2億美元(約17.16億港元)等值股份，以招股價上限31.8元計，相當於是次集資43.3%，包括Cederberg認購1.2億美元、中國國有企業結構調整基金認購5,800萬美元、Franchise Fund LP認購4,200萬美元。

集資所得其中約45%用於進一步提升產品功能及性能；30%用於加強研發投入，以探索尖端技術及改善現有技術基礎設施。15%用於策略性投資及收購，餘下10%用於一般企業用途。