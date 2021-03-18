獲港交所前CEO李小加祝福　邊隻ETF咁巴閉？

小加話，疫情以來，見證咗生物科技、投資和香港這三個關鍵詞比以往任何時候都更加緊密地結合在了一起。生物科技指數ETF的推出，將把「長期主義、多元和普惠」這三個關鍵詞進一步融入這個與人們息息相關的行業中，為價值、為生命、為社會持續播下美好的種子。

2018年香港交易所進行上市改革，允許尚未有盈利或收入生物科技企業在港上市，作為推手嘅小加，生科企可謂佢「半個仔」，見到呢個板塊愈嚟愈成熟，梗係開心啦！

另外，香港交易所交易所買賣產品主管羅博仁就表示，華夏恒生生科ETF為投資者提供在香港上市生物科技公司的投資新工具。香港作為全球生物科技集資中心，正為ETF發行商創造新的產品開發機會，滿足投資者需求。港交所期待更多新經濟產品上市，進一步豐富香港ETF市場的產品種類。

藥明生物行政總裁陳智勝相信，華夏恒生生科ETF結合基金管理能力，能將為香港開闢更多投資管道，讓廣大投資者和投資機構參與生物科技的創新浪潮，把握時代機遇，「做時間的朋友」。

清池資本(香港)首席投資官及首席執行官李彬就大讚香港市場，話香港市場的生物科技板塊，係資本推動產業發展的最佳案例。相信未來中國生物醫藥產業和香港資本市場將繼續良性地互相推動，長遠將為投資者貢獻收益。

信達生物創始人、董事長兼行政總裁俞德超、石藥集團主席兼行政總裁蔡東晨等都有獻上祝福。

據了解。華夏恒生生科ETF首發規模達13億港元。華夏基金香港表示，獲得底層投資者支持，看好生物技術產業的前景。中國已將生物科技定為重點扶持嘅戰略性行業，市場氣氛短期波動並不干擾生物科技企業的基本發展趨勢，反而或帶來更好的入市機會。