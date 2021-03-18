美國經濟形成「超大泡沫」　爆破將引發全球災難

國際貨幣基金組織(IMF)前官員、美國企業研究所(AEI)常駐研究員拉赫曼(Desmond Lachman)近日警告，當前美國經濟已形成「超大泡沫」，這場泡沫較美國早前的房地產及信貸市場泡沫還要大，一旦破裂，恐引爆一場重創全球經濟的災難。

拉赫曼撰文指出，在2008年9月雷曼兄弟破產後，美國經濟的困境明顯對全球經濟構成嚴重衝擊，美國房地產和信貸泡沫破裂，對全球金融市場造成連鎖效應，引發了經濟大衰退。轉眼去到2021年，在所有資產和信貸市場都處於泡沫的背景下，美國正在進行大規模的貨幣和財政政策實驗，當前的泡沫較美國早前發生過的泡沫還要大得多，而且無處不在。

他警告，為應對疫情衝擊，央行大舉印鈔，維持極低的利率環境，導致今天所有泡沫的膨脹，現在的問題是，當寬鬆貨幣政策停止，利率開始上升的時候，歷史經驗表明，泡沫將開始破裂，新興市場經濟體將遭遇嚴重衝擊，因為資金將回流美國。

拉赫曼指出，美國總統拜登的1.9萬億美元經濟刺激方案有着根本的問題，該方案是冒着美國經濟嚴重過熱的風險所進行，可能會造成美國利率不斷上升的局面，進而令全球所有泡沫一起爆破。

雖然聯儲局主席鮑威爾屢次保證，拜登的經濟刺激方案不會加劇通脹，但事實證明，自今年初以來，美國10年期國債孳息率已從低於1%攀升至超過1.6%，若聯儲局繼續否認通脹，在通脹預期進一步升溫的情況下，長債孳息率亦會繼續飆升。

拉赫曼稱，既然已有歷史教訓，政策制定者再無藉口去忽視一個更大的泡沫即將爆破，繼而重創全球經濟的真實風險。現在唯一能夠指望的是，當全球所有泡沫破裂之際，他們不會像2008年美國房地產市場泡沫破裂時那樣措手不及。