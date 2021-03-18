商務部指內地將進一步縮減外資准入負面清單

內地商務部表示，將持續擴大高水平對外開放，進一步縮減外資准入負面清單，深入清理負面清單之外限制措施，嚴格實行「非禁即入」；進一步發揮好開放平台作用；將統籌自貿試驗區、自由貿易港、服務業擴大開放綜合示範區、國家級經開區等開放平台，完善不同平台區域的製度設計，使各平台在先行先試、差別化探索、推動創新開放等方面各領所長、相得益彰是強化對重點外資企業和項目的服務保障。

據講，內地還將繼續加強對重點外資企業和項目的服務保障，推動外資項目加快落地和建設；同時落實《外商投資企業投訴工作辦法》，加大外商合法權益保護力度，持續更新《中國外商投資指引》，不斷提升投資環境透明度和便利度。內地還將進一步加大對重點外資項目在用地、環保、能耗、金融等各方面的保障力度，推動項目落地和建設平穩有序進行。

《外商投資企業投訴工作辦法》明確規定了應當進行安全審查的外商投資範圍，主要包括投資軍工、軍工配套等關係國防安全的領域，以及在軍事設施和軍工設施周邊地域投資，以及投資關係國家安全的重要農產品、重要能源和資源等9個領域，並取得所投資企業的實際控制權。

此外，商務部的數據顯示，今年首兩個月流向製造業的對外投資25.9億美元，按年增長48%；流向信息傳輸業的對外投資11.5億美元，按年增長36.9%。今年首兩個月，內地企業承攬的境外基礎設施類工程新簽合約額超過250億美元，完成營業額超過150億美元，分別佔總額的82.6%和82.7%。

應美方邀請，中美雙方將於3月18至19日舉行高層戰略對話。