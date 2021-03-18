金價低見1735美元　道期升56點

2021年03月18日 16:11
  • 東網電視
    更多新聞短片
    美匯指數反覆報91.56，港匯報7.7654，離岸人民幣(CNH)跌至6.5029，美元兌日圓重越109關，歐元回落0.3%至1.1947，英鎊報1.3951。金價低見1,735美元。油價挫逾1%，布油報67.28美元，紐油報63.95美元。道指期貨升56點。
    ●市後關注點
    -20:00 英倫銀行議息
    -20:30 美國上周新申領失業救濟人數
    ●恒生指數收報29,405點，升371點或1.28%，主板成交1,745億港元。科技股成升市火車頭，舜宇光學績後獲大行唱好，股價飆9.44%。阿里巴巴反彈4.94%；騰訊升2.56%；美團升3.68%。https://bit.ly/3s4AiMQ
    -新股百融雲創每手入場費16,060元，已引入3名基礎投資者。
    ●滬綜指收升0.5%，外資連續8日淨買入。https://bit.ly/2OAp7wR
    ●英國建議削四大會計事務所市場影響力。
    ●加州迪士尼兩主題公園擬4月底重開。
    ●布局多元化資源供應，中國提升「貿易武器化」...
    ●按揭代理：港息今明兩年續低企，銀行取態趨積極。
    ●今年全球晶圓廠設備支出料升15.5%，或連續3年創新高。
    ●郭明錤：iPad明年採用OLED不改mini LED正向趨勢。
    ●IDC：今年內地Wi-Fi6市場規模將近4.7億美元。
    ●滙豐最優惠利率維持不變。
    ●報告：小米今年將超越華為，躍升全球智能手機「3哥」。
    ●澳洲2月失業率降至5.8%。
    ●傳Panasonic出售消費電池工廠，力拓電動車電池。
    ●做美國總統要輸身家？特朗普4年任期淨資產唔見55億元...
    ●虛擬貨幣交易所Coinbase估值暴增至680億美元。
    ●又關「缺芯」事！Volvo 3月暫停或調整中美工廠生產。
    ●南韓SK與中國吉利成立3億美元「未來移動出行基金」。
    ●商務部指內地將進一步縮減外資准入負面清單。
    ●麥樸思：冀比特幣價格不會崩盤，若成真恐殃及股市。
    ●打壓未完！美FCC着手撤銷聯通美洲公司等業務授權。
    ●新興市場加息潮開始？巴西央行6年來首加息，暗示5月再加。
    ●美復甦勢頭強勁！聯合國上調全球經濟增長預測至4.7%。
    ●SWIFT：2月人民幣國際支付份額維持全球第5位。
    ●金管局：香港貨幣市場續保持有序運作，銀行體系流動性充裕。