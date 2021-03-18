金價低見1735美元 道期升56點
2021年03月18日 16:11
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美匯指數反覆報91.56，港匯報7.7654，離岸人民幣(CNH)跌至6.5029，美元兌日圓重越109關，歐元回落0.3%至1.1947，英鎊報1.3951。金價低見1,735美元。油價挫逾1%，布油報67.28美元，紐油報63.95美元。道指期貨升56點。
●市後關注點
-20:00 英倫銀行議息
-20:30 美國上周新申領失業救濟人數
●恒生指數收報29,405點，升371點或1.28%，主板成交1,745億港元。科技股成升市火車頭，舜宇光學績後獲大行唱好，股價飆9.44%。阿里巴巴反彈4.94%；騰訊升2.56%；美團升3.68%。https://bit.ly/3s4AiMQ
-新股百融雲創每手入場費16,060元，已引入3名基礎投資者。
●滬綜指收升0.5%，外資連續8日淨買入。https://bit.ly/2OAp7wR
●英國建議削四大會計事務所市場影響力。
●加州迪士尼兩主題公園擬4月底重開。
●布局多元化資源供應，中國提升「貿易武器化」...
●按揭代理：港息今明兩年續低企，銀行取態趨積極。
●今年全球晶圓廠設備支出料升15.5%，或連續3年創新高。
●郭明錤：iPad明年採用OLED不改mini LED正向趨勢。
●IDC：今年內地Wi-Fi6市場規模將近4.7億美元。
●滙豐最優惠利率維持不變。
●報告：小米今年將超越華為，躍升全球智能手機「3哥」。
●澳洲2月失業率降至5.8%。
●傳Panasonic出售消費電池工廠，力拓電動車電池。
●做美國總統要輸身家？特朗普4年任期淨資產唔見55億元...
●虛擬貨幣交易所Coinbase估值暴增至680億美元。
●又關「缺芯」事！Volvo 3月暫停或調整中美工廠生產。
●南韓SK與中國吉利成立3億美元「未來移動出行基金」。
●商務部指內地將進一步縮減外資准入負面清單。
●麥樸思：冀比特幣價格不會崩盤，若成真恐殃及股市。
●打壓未完！美FCC着手撤銷聯通美洲公司等業務授權。
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●美復甦勢頭強勁！聯合國上調全球經濟增長預測至4.7%。
●SWIFT：2月人民幣國際支付份額維持全球第5位。
●金管局：香港貨幣市場續保持有序運作，銀行體系流動性充裕。