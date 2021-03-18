老店陷困！狗不理食品退市後　有子公司解散

外地媒體報道，中國老牌餐飲品牌「天津狗不理集團」履傳經營不善消息，子公司「狗不理食品」更於去年終止在「全國中小企業股份轉讓系統」(或稱新三板)掛牌，其在北京王府井的門市也因和客戶起衝突，於去年停業。

有消息指，天津狗不理集團全資控股公司「天津狗不理餐飲管理有限公司」的經營狀態，已在3月17日因「決議解散」而變更為註銷。天津狗不理餐飲管理有限公司的業務，包括餐飲管理、餐飲服務、會議服務、預包裝食品和散裝食品批發兼零售。

此前天津狗不理集團的全資子公司「狗不理食品」，已在去年5月11日因「考慮到業務發展需求，和實際經營狀況後」於新三板下市。

天津狗不理集團成立於2015年3月，子公司狗不理食品則在當年11月於新三板上市；在最高峰時期，天津狗不理集團曾開出70多家特許門市。但在狗不理食品上市前，其收入和淨利潤就出現大幅下降，兩數據在2013年分別為9,290.66萬元人民幣，以及1,263.77萬元人民幣，並於2014年降至7,406.67萬元人民幣，以及453.34萬元人民幣。

此外，狗不理包子也有定價過高問題，如其王府井門市1籠包子的價格，約介乎50至120元人民幣，幾乎是另一包子名店慶豐包子的6到12倍。