長實施財技賣基建資產　分析：對股價「中性」勿想太多

就交易原因，公司的說法是「提供穩定經常性現金流之固定收入投資組合」，並指因為有李嘉誠基金會確保今年及明年從項目公司收取總額不少於9.1億元的現金分派，因此這次170億元的交易兩年內已保證有5.35厘的回報，而長實打算將該這筆錢以股息形式「全部分派予股東」。

長實執行董事葉德銓稱，51元不但有約一成溢價，而且比公司過去12個月的高位還要高。

另矚目的地方在於，實施今次收購及股份回購後，將導致李嘉誠基金會在內的控股股東集團於長實的持股由35.99%提升至45.02%，超過控股股東集團一年增持最多2%的上限，因此要進行清洗豁免，更令市場猜想李氏家族部署把長實私有化。

而這次交易所涉及的4個項目乃英國的配電網絡UK Power Networks(UKPN)的20%股權、水務項目Northumbrian Water(NW)的20%股權、配氣項目Wales & West Utilities(WWU)的10%股權，以及位於荷蘭「最大轉廢為能公司」間接持有Dutch Enviro Energy的10%股權。除UKPN外，其餘3個項目長實本身有12至16%的權益。而李嘉誠基金名義上於上述項目沒有權益，但當然實際上還會透過長實、長建和電能繼續持有，但變為與股東分享。

儘管能源配送這種中游業務通常是有穩定現金流，但要留意的是，3個英國項目之回報都受規管。

長建周三(17日)公布的業績公告中提到，UKPN現行規管制度將持續至2023年3月，可是NW由於去年生效的新規管期價格檢討條款較以往嚴苛，導致公司業績下滑。NW經上訴後規管條文有改善，可是WWU新規管期最終定案去年底公布後需要上訴。若看內生增長，長建指，NW新建一項容量達360萬升的水處理設施。

光大新鴻基財富管理策略師溫傑認為，這次交易確實令人聯想李氏想私有化長實，但難以猜度真實用意，投資者不宜想太多。

單看交易本身，他認為只是「中性」，股民不宜只收購價貿然入貨。長實今次入手的資產確實能提供穩定現金流，合符公司一貫發展方針，問題是長建業績本身已受規管期談判的陰霾拖累，「大市跌咗咁多，大把嘢可以執，單係公用股同新能源股已經有好多選擇」。