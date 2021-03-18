觀望中美局勢　人民幣拉鋸

美國聯儲局議息會議盡顯鴿派，儘管反映美元兌一籃子貨幣的美匯指數出現明顯調整，惟市場觀望政局，人民幣匯價反應相對平靜，續於6.5關口拉鋸，反映內地市場的在岸人民幣周四收市僅微升13點子，報6.5017兌每美元，短期走勢尤需注意中美高層戰略對話情況。

由官方主導的人民幣中間價周四報6.485，上調119點子，並創近一周新高，惟隨着中間價的逆周期因子淡出使用，匯價走勢趨向市場化，因而對在岸人民幣的影響力減弱。周四反映國際市場的離岸人民幣盤中更弱見6.5069，每百港元約兌83.7元人民幣。

人民幣今年內走勢牛皮，或多或少能預示中國對外投資規模放緩。據中國商務部最新公布的數據顯示，今年首兩個月內地對外非金融類直接投資(ODI)為993.8億元人民幣，按年跌7.9%。商務部發言人高峰表示，首兩個月中國利用外資實現較快增長，惟今年利用外資形勢依然嚴峻複雜，將持續擴大對外開放，縮減外資准入負面清單，強調會嚴格實行「非禁即入」。

與此同時，環球銀行金融電信協會(SWIFT)數據顯示，今年2月按金額統計的全球支付貨幣排名當中，人民幣全球支付排名維持第五位。不過，從比例來看，人民幣全球支付佔比按月跌0.22個百分點，至2.2%；若以金額計，該月人民幣支付金額按月減少13%，而同期全球所有貨幣支付總額，則減少4.22%。

今年2月在主要貨幣的支付金額排名中，美元、歐元、英鎊和日圓，分別以38.43%、37.13%、6.57%和3.18%的比率，位居前4名。