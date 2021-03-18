住宅租賃失色　愉景新城三房套僅租1.7萬元

樓市氣氛理想，惟租賃市場表現較為失色，部分屋苑錄低租金個案，荃灣愉景新城三房連套房單位，成交月租1.7萬元，較市值租金低約1,000元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●西灣河欣景花園1座中層C室，實用面積652方呎，套三房間隔，以986萬元易手，實用呎價15,123元，新買家屬於用家，原業主於1996年以335萬元買入，持貨25年帳面獲利651萬元，單位升值194%。

●鰂魚涌居屋康山花園7座極低層E室，實用面積約484方呎，兩房間隔，望內園景，近日於已補價自由市場以770萬元沽出，實用呎價約15,909元，原業主於2017年5月以約700萬元購入，粕時已補地價，持貨至今約3年帳面獲利約70萬元，物業升值約10%。

●鰂魚涌康怡花園G座低層10室，實用面積529方呎，兩房間隔，以850萬元易手，實用呎價16,068元，原業主於2012年3月以448萬元買入，持貨9年帳面獲利402萬元，單位升值近90%。

●北角半山賽西湖大廈11座中層B室，實用面積約1,124方呎，套三房連工人，月租叫價由58,000元，減至約55,000元獲同區客承租，實用呎租約為48.9元，業主於2005年5月以約962萬元購入，若以目前租金計算，租金回報率約為6.9厘。

●北角豪廷峰1座中層A室，實用面積580方呎，兩房間隔，望樓景，獲區外換樓客以約1,170萬元承接，實用呎價20,172元，原業主於2014年6月以968萬元購入自住，持貨近7年至今易手，帳面獲利202萬元，單位期內升值約21%。

●北角海峰園崇峰閣低層B室，實用面積623方呎，兩房間隔，望街景，獲區外換樓客以約1,170萬元承接，實用呎價18,780元，原業主於2005年12月購入單位投資，當時作價350萬元，持貨逾15年至今轉手，帳面獲利820萬元，單位期內升值2.3倍。

●北角城市花園2座中低層B室，實用面積約1,062方呎，套三房間隔，並連儲物室，叫價約1,580萬元，議價後以1,560萬元成交，實用呎價約14,689元，原業主於2007年6月以約645萬元購入，是次轉售帳面獲利約915萬元。

●南區貝沙灣6期7座中層A室，實用面積約1,119方呎，套三房連工人套房間隔，連車位，外望海景，日前以3,400萬元交吉形式沽出，實用呎價約30,384元，屋苑3月累錄約4宗二手買賣，現時約有274個單位放售，入場價由1,220萬元起。

●鴨脷洲深灣軒3月錄約5宗買賣，較上月同期約4宗增加25%，包括1座高層H室，望海景，兩房間隔，實用面積約484方呎，以1,050萬元放盤1年，減價8萬元，以約1,042萬元成交，實用呎價約21,529元，新買家為長線投資者，在沒有睇樓情況下入市。

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九龍區

●荔枝角美孚新邨8期百老滙街116號頂層單位，實用面積約614方呎，兩房間隔，日前以740萬元易主，實用呎價約12,052元，屋苑3月至今累錄約20宗二手買賣，現時約有380個放盤，入場費由570萬元起。

●長沙灣海柏匯低層G室，實用面積約214方呎，開放式間隔，近日以397萬元沽出，實用呎價約18,551元，原業主約於2016年10月以約372.5萬元購入，持貨至今約5年轉手帳面獲利約24.5萬元，單位升值僅約7%。

●深水埗海峯高層A室，實用面積677方呎，套三房間隔，望市景，去年10月以1,400萬元放售，上月曾調整叫價至1,150萬元，最終累減255萬元，最新以1,145萬元沽出，實用呎價16,913元。

●奧運站維港灣5座高層D室，實用面積709方呎，套三房連工人房間隔，吸引本地家庭客承租，月租29,200元，實用呎租約41.2元，業主於1998年12月斥資約475.6萬元購得，按現水平租金計，回報率約7.4厘。

●九龍塘畢架山花園6座低層F室，實用面積809方呎，套三房間隔，早於去年6月放售，當時開價1,450萬元，現累減217萬元，以1,233萬元成交，實用呎價15,241元，新買家為外區客，一直有意進駐傳統九龍豪宅區，議價後入市自用。

●啟德天寰2座中層E室，望樓景，兩房間隔，實用面積約468方呎，以1,150萬元放盤兩星期後，獲外區客接洽，議價後減價150萬元或約13%，以約1,000萬元成交，實用呎價約21,368元，原業主於2017年3月以約809.9萬元購入，轉售帳面賺約190.1萬元，物業升值約23%。

●將軍澳南豐廣場2座中層D室，兩房間隔，實用面積約450方呎，以760萬元放盤約3星期後，獲外區客接洽，議價後減價30萬元，以約730萬元成交，實用呎價約16,222元，新買家為首置客，睇樓3次即拍板入市。

●將軍澳維景灣畔13座中高層H室，實用面積503方呎，兩房間隔，獲加拿大回流客承接，成交價900萬元，實用呎價約17,893元，原業主於2016年12月以約600萬元購得，是次轉手帳面獲利約300萬元，升值5成。

●將軍澳新寶城停車場G樓單號車位，近日以158萬元沽出，較原業主叫價175萬元，減價17萬元或約9.7%，原業主於2018年4月以約188萬元二手購入，持貨至今近3年轉手帳面虧損約30萬元或約16%。

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新界區

●馬鞍山海典灣5座高層E室，實用面積約464方呎，兩房間隔，原先叫價780萬元，經議後減價30萬或約3.8%，放盤即日便以750萬元成交，實用呎價約16,164元，屋苑3月累錄約8宗二手買賣，平均實用呎價約16,040元。

●馬鞍山迎海3座中層C室，實用面積809方呎，套三房及儲物房間隔，日前以1,240萬元易手，實用呎價15,328元，原業主於2012年以892萬元購入，持貨9年帳面獲利348萬元離場，單位升值約39%。

●沙田好運中心楓林閣高層D室，實用面積356方呎，兩房間隔，議價後以525萬元易手，實用呎價約14,747元，原業主於2013年以339萬元入市，持貨約8年沽出，帳面獲利約186萬元離場。

●沙田帝堡城1座中層E室，實用面積547方呎，兩房間隔，日前以815萬元易手，實用呎價14,899元，原業主則於2011年以428萬元購入，持貨10年沽出，帳面獲利約387萬元，單位升值約90%。

●沙田濱景花園3月暫錄約兩宗買賣，最新錄3座高層C單位，實用面積544方呎，三房間隔，以888萬元易手，實用呎價16,324元，原業主於2005年以260萬元入市上址，持貨16年帳面獲利約628萬元離場。

●粉嶺綠悠軒7座高層H室，實用面積456方呎，兩房間隔，開價約600萬元，議價後以575萬元獲承接，實用呎價12,610元，原業主於2007年以145萬元購入，持貨14年帳面獲利430萬元，單位升值約3倍。

●粉嶺公屋華明邨信明樓中層1室，實用面積381方呎，兩房間隔，開價約390萬元，議價後以已補價自由市場價352萬元獲承接，實用呎價9,239元，新買家為年輕用家，見單位少有放盤，即拍板入市，打算先用作收租一段時間，再收回自用，以市值租金約10,000元計，料可享約3.4厘租金回報。

●大埔太湖花園3座高層C室，實用面積355方呎，兩房間隔，以545萬元沽出，實用呎價15,352元，新買家為用家，原業主則於2007年以130萬元購入，持貨14年帳面獲利415萬元離場，單位升值約319%。

●大埔天賦海灣3期7座高層C室，實用面積約949方呎，套三房連工人套房間隔，由去年11月初開始放盤，原叫價1,180萬元，經議價後減價52萬元或約4.4%，至近日以1,128萬元沽出，實用呎價約11,886元，原業主於2013年11月以約1,075.6萬元購入，持貨7年現轉手帳面獲利約52.4萬元或5%。

●上水御皇庭錄3月首宗二手買賣，該盤2座高層C室，實用面積約454方呎，兩房間隔，新買家為外區客，早前於區內物色單位，考慮不久決定入市，原業主叫價620萬元放售，雙方議價後終以605萬元成交，實用呎價約13,326元。

●元朗本月累錄184宗二手買賣，逼近上月全月186宗，溱柏5座高層A室，實用面積952方呎，套四房連儲物房間隔，叫價1,100萬元，議價後以1,050萬元成交，實用呎價11,029元，原業主於2015年1月以904.2萬元一手購入上址以及一個車位，車位價為90萬元，持貨6年現先沽出單位，帳面獲利235.8萬元，單位期內升值29%，至於車位現時市值售價約150萬元。

●天水圍居屋苑天頌苑K座高層3室，實用面積506方呎，兩房一廳間隔，屋苑樓齡較新，能承做高成數及較長年期按揭，區內綠表客於未補價第二市場，終以410萬元即睇即購入上址自用，實用呎價8,103元。

●屯門康麗花園2座低層A室，實用面積約362方呎，建築面積約469方呎，兩房間隔。單位今日以495萬元成功沽出，折合實用面積呎價約13,674元，折合建築面積呎價約10,554元。

●屯門豫豐花園11座中層F室，實用面積396方呎，兩房間隔，叫價520萬元，減價20萬元，以500萬元沽出，實用呎價12,626元。新買家為一名內地專才，於香港工作多年，最近取得香港永久居民資格隨即買樓上車。

●荃灣名逸居3座高層B室，實用面積526方呎，兩房間隔，享荃灣市中心景致，原叫價860萬元，單位仍有租客，無樓睇，最終減價14萬元，以846萬元轉售，實用呎價16,084元。

●荃灣韻濤居A座低層6室，實用面積608方呎，三房連套房間隔，開價789萬元，減價29萬元或3.7%，以760萬元易手，實用呎價12,500元。原業主於2007年8月以216.8萬元買入單位，持貨近13年轉售，帳面獲利543.2萬元或2.5倍。

●荃灣愉景新城7座低層D室，實用面積610方呎，三房連套房間隔，放租兩日即以月租17,000元租出，較市值租金低約1,000元，實用呎租27.9元，現時屋苑租盤叫租由每月14,500元起。