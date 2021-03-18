聯儲局不作為！市場炒通脹債息飆　新興國慘到焗加息

美債孳息急升引發憂慮之際，聯儲局周三議息一如預期維持貨幣政策不變，儘管當局上調經濟和通脹預測，但最新利率預測顯示，官員預期2023年底前不會加息。主席鮑威爾於議息後記者會上大派定心丸，指當前貨幣政策立場仍合適，會繼續為經濟提供所需要的支持，直至經濟完成復甦。由於當局不作為，市場周四加大押注通脹升溫，10年期及30年期債息再度突破近期高位！

聯儲局一如預期維持聯邦基金利率介乎0至0.25厘，並繼續每月買債最少1,200億美元，直至就業和通脹目標取得「顯著的進一步進展」。鮑威爾表示，需要看到實際進展，而非預測進展，並指距離目標仍遙遠。對於何時縮減買債，他指出，只要當局沒有發出相關訊號，市場都可假設為時機未到；若時機到來，當局會預先講明考慮收水。鮑威爾多次強調不急於收水，反映他放棄了聯儲局傳統上會採取先發制人的貨幣政策，以遏抑通脹。

議息聲明指出，雖然當地經濟活動和就業指標近期有所上升，但最受疫情衝擊的領域仍弱，通脹持續低於2%。市場關注的利率預測「點陣圖」也顯示，18名與會官員中有7人預期2023年底前會加息，若去年12月會議時，17名與會官員中有5人預期屆時會加息相若，佐證鮑威爾未急於收水的說法。當局又將當地今年經濟增長預測，由去年12月會議時的4.2%大幅上調至6.5%，勢是1983年以來最勁。

雖然部分經濟師憂慮，消費開支勢急增，供應可能未及追上，會導致物價跳升，但鮑威爾表示，即使今年有任何上升亦很可能是短暫，不符合加息門檻。確實，官員雖將當地今年通脹預測由上次會議時的1.8%上調至2.4%，但料明年回落至2%，扣除食物和能源的核心通脹料今年升至2.2%後，明年回落至2%。

由於聯儲局容許通脹超過2%目標，令市場偏向押注長債息上揚，10年期美債息周四高見1.74厘，創去年1月以來最高；30年期則升見2.5厘，創2019年8月以來最高，連帶德國同期債息也升至去年1月以來最高。亦因如此，看到企業傾向改為發行較短期債券，今年內期限不超過10年的企業美元債的全球發行規模升至逾2,770億美元，佔整體76%，為至少10個季度以來最高。

摩根士丹利投資管理全球宏觀策略主管卡倫認為，今次是鮑威爾表現最佳的記者會之一。不過，隨着經濟復甦和通脹上升，當局在說服投資者相信寬鬆政策會持續方面勢面臨挑戰。現時市場對加息的預期雖紓緩，但仍料當局會於2023年首季加息0.25厘。

全球主動型基金Nordea Investment警告，10年期美債息很可能短期內升穿1.8厘，由於聯儲局現階段不作為，恐讓當局未來有機會迅速由鴿轉鷹。

事實上，10年期債息被視為股市風向標，早前升穿1.5厘，已令科技股陷入調整，內地天風證券認為，升越1.7厘水平預示市場進入第二階段，美股波動可能會明顯上升；下一個關鍵位是2厘，一旦突破，股市跌勢將更顯著。景順亞太區(日本除外)環球市場策略師趙耀庭則預計到今年底，10年期債息將達到1.9厘左右。

【港今年利率難漲 供樓按息平過租64%】

美國聯儲局宣布利率按兵不動，作為息口「風向舵」的滙豐銀行亦跟隨維持最優惠利率(P)不變。銀行界表示，港息即使不跟足美息，息口走勢亦會相近，斷言香港今年無望加息。

滙豐銀行周四宣布，該行最優惠利率保留在目前5厘水平。該行上一次調整息率於2019年11月1日，當時減息八分之一厘，隨後多家港銀群起跟隨。

對於美國維持利率不變，香港金融管理局表示，屬市場預期之內的決定。近日市場普遍關注美國貨幣及財政政策，對其通脹風險及經濟復甦步伐的影響，預料相關發展將成為影響利率變動及資金流向的重要因素。

目前本港利率處於偏低水平，據財資市場公會資料，周四與樓按相關的一個月港元拆息報0.16厘，已為年初至今的較高水平，隔夜息更低見0.03厘。港元兌每美元續徘徊7.76關，為偏強水平。金管局發言人稱，貨幣市場繼續保持有序運作，銀行體系流動性充裕，港元拆息穩定。局方會繼續監察市場情況，按照聯繫匯率制度保持貨幣及金融穩定。

星展銀行(香港)財資市場部董事總經理王良享表示，目前本港銀行體系結餘仍有逾4,570億元，反映市場資金充裕，近期新股活動亦提升港元需求，預計一個月期拆息短期向上，或升至0.3厘。

在資金充裕下，中原按揭董事總經理王美鳳預計，一個月港元拆息與美息貼近，現時平均僅約0.14厘，令市場上實際按息維持處於1.4至1.5厘的10年來低水平。低按息令供平過租的情況持續，以30年還款期計，目前每月供款的利息比例僅約36%，令按息支出低於租金達64%。

【新興國焗重手加息遏通脹】

美國救市計劃輸出「息魔」，全球加息潮由新興市場開始！由於通脹急升上4年高位，巴西央行周三宣布2015年以來首次加息，幅度達0.75厘，多過預期的0.5厘，基準利率由2厘紀錄低位調高至2.75厘。同樣面臨通脹升溫風險的土耳其，央行大手加息2厘，較預期多1厘，明言是「提前」和「額外」的收緊行動，基準利率升至19厘，分析認為新興國在疫情未告一段落下被迫加息，恐阻礙復甦。

巴西央行今次加息幅度不僅是逾10年來最大，央行行長Campo Neto還暗示下次5月議息後再加息0.75厘，令基準利率升至3.5厘。該行在聲明中提到，利率作出迅速調整是為了降低通脹未能達到目標的風險，並維持通脹預期受控。

數個月前，巴西央行仍承諾在「可見將來」維持利率於2厘水平，目前轉軚反映形勢已急轉直下。美國經濟強勁復甦令長債孳息最近大幅攀升，投資者紛紛追捧美元，並從高風險的新興市場撤走資金，拖累巴西貨幣雷亞爾過去3個月兌美元貶值約10%，推高進口物價。與此同時，國際油價攀升亦帶動巴西燃料價格上漲，令當地2月通脹升至5.2%，接近央行的目標範圍上限。

令市場進一步擔心的是巴西疫情持續嚴峻，新冠肺炎死亡人數佔全球近三分之一。巴西總統博爾索納羅一直淡化疫情風險，而且為保障經濟反對嚴厲限制措施，這雖令巴西去年經濟只收縮4.1%，遠好過其他拉丁美洲國家，但經濟師認為，如今疫情肆虐下加息恐令經濟雪上加霜，得不償失。

高盛首席拉丁美洲經濟師Alberto Ramos表示，環球貨幣政策取向正轉移，一如以往，最脆弱的國家不幸地要作出反應，而巴西正在其中。央行作出大膽的加息行動，是因認為循序漸進的正常化加息策略沒有價值。

巴西為今年首個加息的主要經濟體，或預示其他央行可能步其後塵，被迫收緊政策，危及經已十分脆弱的經濟。事實上，烏克蘭上月出乎意料收緊貨幣政策以抗通脹。

至於去年11月已大幅調高利率的土耳其央行又加息，主要是油價不斷上升及貨幣里拉持續弱勢，令當地2月通脹連續5個月加速，而加息消息刺激里拉匯價漲2%。土耳其央行行長Naci Agbal本月較早前稱，正監察環球商品價格及供應受阻對通脹的影響，並指里拉匯價自2月中以來兌美元挫逾8%，進一步對當局政策構成壓力。

自Agbal去年11月上任以來，央行累計加息8.75厘，里拉匯價反彈20%。不過，土耳其總統埃爾多安一直反對收緊政策，擔心損害經濟增長，今次加息可能加劇雙方矛盾，而過去多名央行行長曾遭埃氏批評，甚至被撤職。